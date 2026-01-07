Giả danh giảng viên đại học bán “đồng phục ma”

Ngày 7/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú tại phường Bà Rịa, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2024, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng.

Đối tượng Võ Duy Bảo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của khoa và trường, Bảo lợi dụng tâm lý này để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng dùng số điện thoại rác để tạo các tài khoản Zalo, giả danh giảng viên thật tại nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội.

Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các khoa và trường, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa của tân sinh viên.

Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giảng viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do mình tạo.

Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký điền thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đều mang tên Võ Duy Bảo.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt và lập tức rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.