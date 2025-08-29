Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất thế giới

Chiều 28/8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Tổ chức Humanity & Inclusion (HI), phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ tổng kết dự án tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng.

Hoạt động kéo dài 2 năm này nằm trong khuôn khổ dự án 10 năm do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật nặng.

Hai năm hợp tác này tập trung vào việc tăng cường năng lực của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai và nâng cao chất lượng chăm sóc đột quỵ tại Việt Nam cũng như khu vực tiểu vùng sông Mekong.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đến ông Mazedul Haque (Ảnh: BV).

Theo các chuyên gia, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đột quỵ cao nhất thế giới, với khoảng 200.000 ca mỗi năm. Do đó, việc tăng cường năng lực chăm sóc đột quỵ là yếu tố then chốt để cứu sống bệnh nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, dự án đã góp phần nâng cao năng lực chăm sóc đột quỵ chất lượng cao tại bệnh viện. Đặc biệt, nhờ dự án, Bệnh viện Bạch Mai hướng đến việc nhân rộng mô hình này ra các bệnh viện tuyến tỉnh và mở rộng hoạt động phòng ngừa, điều trị đột quỵ trên toàn quốc.

Ông Mazedul Haque, Giám đốc quốc gia tổ chức HI cho biết, trong 2 năm qua, dự án đã hỗ trợ cho khoảng 1.500 người sống sót sau đột quỵ, nhờ việc nâng cao năng lực y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ trang thiết bị y tế tiên tiến, tăng cường mạng lưới hợp tác chuyên môn với các đối tác trong khu vực và quốc tế, cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu về chăm sóc đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai và Lãnh sự quán Hoa Kỳ trao quà cho các cá nhân, tập thể thực hiện hiệu quả dự án (Ảnh: BV).

Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn người bệnh đột quỵ của miền Bắc. Cao điểm, có những ngày, đơn vị tiếp nhận gần 60 người bệnh, trong đó rất nhiều người trẻ.

Đến nay, Trung tâm đều thực hiện được các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Các kỹ thuật được thực hiện thường quy như: tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não...

Đặc biệt, có những phương pháp mới, cho phép mở rộng điều trị với bệnh nhân đột quỵ trong 24 giờ đầu.

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, rất nhiều bệnh nhân đột quỵ đạt kết quả điều trị tốt, quay trở lại làm việc như bình thường.

PGS Tôn cho biết, đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi, người có bệnh nền huyết áp, mỡ máu, tiểu đường...

Với những yếu tố huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, thói quen hút thuốc... đột quỵ cũng có nguy cơ xảy ra ở người trẻ.

Vì thế, PGS Tôn đưa ra 3 khuyến cáo tầm soát, phòng ngừa đột quỵ ở cả người trẻ và các nhóm đối tượng khác như sau:

- Mỗi người nên thường xuyên tập luyện, vận động, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, ăn uống không lành mạnh.

- Tầm soát các yếu tố nguy cơ của đột quỵ: tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường…

- Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ (giảm thị lực, yếu tay chân, nói ngọng/nói khó, đau đầu, chóng mặt…. ) cần đưa người bệnh đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.