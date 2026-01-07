Nhận gần 44 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Phong khẳng định "không đưa cho ai"

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội dành thời gian cho đại diện VKS và các luật sư xét hỏi 55 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Tại phiên tòa, các câu hỏi của VKS tập trung hai vấn đề: Chủ trương cho cấp dưới nhận tiền để xử lý hồ sơ và cơ chế chia tiền theo từng tầng nấc, cũng như nguồn gốc những “mức giá” bị cáo buộc đã được định hình theo từng loại thủ tục.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong áp lực trước chỉ đạo của Bộ Y tế?

Trước loạt câu hỏi của kiểm sát viên, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trình bày mình giữ cương vị Cục trưởng từ tháng 1/2015, song vẫn phân công cấp phó ký nhiều hồ sơ tiếp nhận công bố sản phẩm.

Khi Nghị định 15/2018 có hiệu lực, do có nhiều điểm mới, ông tiếp tục phân quyền ký một thời gian rồi mới trực tiếp ký.

Ông Phong khai thời gian đầu áp dụng Nghị định 15, thủ tục “chưa vướng nhiều”, nhưng từ khoảng tháng 5 đến đầu tháng 6/2018, hồ sơ tồn đọng tăng nhanh, “rất gay gắt”. Cựu Cục trưởng còn nhắc yêu cầu từ lãnh đạo Bộ Y tế rằng giải quyết chậm dù chỉ một ngày cũng phải kèm thư xin lỗi doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

“Áp lực đặt nặng lên bị cáo… bị cáo thấy lo sợ nhiều hơn là lo lắng”, ông Phong nói, giải thích việc mình phải hỏi cấp dưới khi thấy nhân sự không đổi nhưng thời gian xử lý hồ sơ lại rút ngắn.

Tuy nhiên, khi VKS và luật sư đối chiếu cáo buộc về “chủ trương nhận tiền”, ông Phong thừa nhận giai đoạn sau đã có việc doanh nghiệp đưa tiền vì hồ sơ được giải quyết nhanh, song phủ nhận việc đặt ra mức hay ra lệnh.

VKS cáo buộc, ông Phong đồng ý cho chuyên viên nhận tiền để “giúp đỡ” người nộp hồ sơ và kèm theo cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng được hưởng 2,5-3 triệu đồng/bộ hồ sơ tùy trường hợp; phần còn lại chia theo các cấp từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên.

Ông Phong tường trình bản thân không áp đặt phòng phải đưa bao nhiêu, nếu áp đặt thì “đã bắt các đơn vị phải đưa bằng nhau”. Nhưng ông cũng khai “các phòng đưa lên bao nhiêu thì bị cáo nhận bằng đấy”, và cho rằng không có quy luật cố định.

Khi VKS chất vấn, liệu có chuyện vì tiền mà ký hồ sơ sai, hoặc nới tiêu chí? Ông Phong phủ nhận, nói không chấp nhận hồ sơ sai lệch; cuối mỗi năm còn yêu cầu các phòng rút hồ sơ đã ký để hậu kiểm, nhưng “không phát hiện sai sót”.

Trong phần xét hỏi do HĐXX điều hành sau đó, chủ tọa 2 lần đặt câu hỏi cho ông Phong, về việc có đưa tiền “cảm ơn” cho lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng và các thứ trưởng hay không.

Cựu Cục trưởng khẳng định “không đưa cho ai”, nói mình chỉ báo cáo các nội dung chuyên môn; còn việc thu tiền từ doanh nghiệp thì “không báo cáo”.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng, gồm 43,5 tỷ đồng tiền hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

Tiếp tục tranh cãi về "động cơ" của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga

Đối với cựu Cục trưởng Trần Việt Nga, VKS chất vấn bị cáo về cáo buộc bà đã yêu cầu chuyên viên đưa “ít nhất 2 triệu đồng” cho lãnh đạo Cục đối với mỗi hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo, đồng thời phải “tế nhị, kín đáo”.

Theo cáo trạng, đầu mối xử lý hồ sơ là Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, do Trần Thị Thu Liễu phụ trách.

VKS cho rằng sau khi được “bật đèn xanh”, các chuyên viên đề nghị doanh nghiệp muốn được cấp giấy đúng hạn, ít phải chỉnh sửa thì chi tiền ngoài lệ phí, từ 2 đến 8 triệu đồng/hồ sơ. Tiền thu được phân chia theo cấp độ; riêng bà Nga bị cáo buộc hưởng 2-3,5 triệu đồng/hồ sơ.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga (Ảnh: Phùng Nam).

Trả lời VKS, bà Nga khai không hỏi trực tiếp, chỉ nghe qua nhiều người và biết có hiện tượng chuyên viên nhận tiền. Bà cho rằng đó là “tình hình chung” ở các phòng trong Cục.

VKS truy vấn: “Cơ sở nào để bị cáo đưa ra con số 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục?”.

Bà Nga giải thích, bị cáo gọi Liễu lên hỏi theo kiểu “mỗi hồ sơ có cảm ơn được 2 triệu đồng không”, mục đích là tìm hiểu thông tin chứ không biết mỗi hồ sơ được “cảm ơn” bao nhiêu.

“Nếu đã nói 2 triệu thì cơ sở ở đâu? Vì sao không phải 4-5 triệu hay 500.000 đồng?”, VKS hỏi tiếp.

Bà Nga đáp không có cơ sở, lúc đó chỉ hỏi như vậy, đồng thời nhấn mạnh “mình không đưa ra cơ chế”, không chỉ đạo xây dựng tiêu chí thu tiền hay thống nhất tỷ lệ ăn chia.

VKS sau đó chuyển sang xét hỏi bị cáo Trần Thị Thu Liễu để đối chiếu lời khai. Theo Liễu, bà Nga từng gọi lên nói các phòng trong Cục đều có “cơ chế”. Theo Liễu, “sếp không nói thẳng” nhưng Liễu hiểu đó là yêu cầu, chỉ đạo, chứ không phải gợi ý.