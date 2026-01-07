Chứng khoán lập đỉnh mới, cổ phiếu dầu khí chiếm sóng

Thị trường chứng khoán phiên 7/1 tiếp tục duy trì sự hưng phấn và duy trì điểm số tích cực. VN-Index chốt phiên tăng hơn 45 điểm, vững vàng vượt 1.861 điểm, tiếp tục tạo đỉnh mới. Thanh khoản thị trường được cải thiện rõ nét, sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch hơn 32.889 tỷ đồng.

Điểm sáng thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí khi đồng loạt giữ sắc xanh. Trong nhóm ngân hàng, 3 cổ phiếu quốc doanh gồm BID (BIDV), VCB (Vietcombank) và CTG (VietinBank) tăng mạnh nhất, lần lượt 5,27%, 4,01% và 3,45%.

Trong nhóm dầu khí, cổ phiếu GAS (PV GAS), PLX (Petrolimex), BSR (Lọc hóa dầu Bình Sơn), PVT (Vận tải Dầu khí) đều tăng hết biên độ, dư mua giá trần vài chục nghìn đến vài triệu đơn vị.

Sàn HoSE ghi nhận 15 cổ phiếu tăng trần. Riêng nhóm vốn hóa lớn VN30 có 4 mã tăng trần, ngoài PLX và GAS còn có 2 cổ phiếu khác là GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và BCM (Becamex).

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Xu hướng dòng tiền về cuối phiên được ảnh hưởng mạnh bởi nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup, gồm VIC và VHM. Cùng với đó, các cổ phiếu ngân hàng (ACB, VCB, VPB, TCB, CTG), công nghệ (FPT), bán lẻ (MSN, MWG)... đều góp phần tích cực đến thị trường chung.

Ngược lại, đáng chú ý là cổ phiếu STB (Sacombank) giảm 5,82%, tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mạnh tay bán ròng mã này với giá trị hơn 1.140 tỷ đồng, cao nhất trong danh sách. Thông tin về kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025 kém tích cực có thể đã gây ảnh hưởng tới diễn biến giá cổ phiếu này.

Trong phiên thị trường sôi động, khối ngoại cũng đổ tiền mua ròng hơn 528 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh gồm FPT, HPG, VIC, MBB, VPB, VCB...