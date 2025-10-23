Phòng khám đa khoa công nghệ cao rộng 17.000m2 quy mô lớn nhất Hà Nội

Với quy mô lớn, Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy được kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng cho nhiều cơ sở y tế trong thành phố, góp phần cùng Hà Nội xây dựng mạng lưới y tế chuyên sâu, công nghệ cao ở gần hơn với các cụm dân cư, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế ban đầu cho người dân.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy có quy mô hơn 17.000m2, 200 phòng khám với các chuyên gia hàng đầu, hướng tới phục vụ 3.000 người bệnh mỗi ngày (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định chủ trương phát triển hài hòa giữa y tế công lập và y tế tư nhân.

Trong thực tế, Bộ Y tế luôn đảm bảo sự công bằng trong công tác thẩm định, đánh giá chất lượng bệnh viện, không phân biệt giữa công và tư.

“Theo kết quả đánh giá của các Sở Y tế Hà Nội và TPHCM, hai bệnh viện thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Long Biên và Tân Bình đều được xếp hạng chuyên sâu, nằm trong nhóm cơ sở y tế có chất lượng hàng đầu. Đây là thành quả đáng khích lệ, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất, công nghệ và chất lượng chuyên môn”, TS Lương cho biết.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) kỳ vọng, hệ thống Bệnh viện Tâm Anh không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong nước, mà góp phần chăm sóc sức khỏe các chuyên gia, người nước ngoài tại Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

TS Lương đánh giá, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Với nền tảng chất lượng đã được khẳng định, phòng khám sẽ vận hành hiệu quả, phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều bệnh lý, góp phần nâng cao sức khỏe người dân.

Đặc biệt, với Đề án du lịch y tế mà Bộ Y tế sắp trình Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kỳ vọng Tâm Anh là đối tác tin cậy trong phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Khám chữa bệnh công nghệ cao, chi phí phù hợp

Bé Bùi Gia Khánh (5 tuổi, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là một trong những khách hàng đầu tiên đến khám chuyên sâu về dinh dưỡng tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Mẹ bé Khánh cho biết, chị có 3 người con và luôn cho con đi khám dinh dưỡng định kỳ để theo dõi sự phát triển.

Trước đây, chị luôn phải đưa con đến bệnh viện cách nhà 10km, nhưng nay Tâm Anh Cầu Giấy mới mở, lại ngay gần chỗ làm nên rất thuận tiện, chị tranh thủ đưa con ra buổi sáng.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế hàng đầu thế giới, được xem là “siêu” trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất Thủ đô (Ảnh: T.A)

“Sau khi kiểm tra chiều cao, cân nặng, chế độ ăn và chỉ định xét nghiệm các vi chất như canxi, vitamin D, kẽm, sắt…, bác sĩ nói con có thể chất vượt trội, như trẻ 6 tuổi. Trong buổi khám, chi phí tôi bỏ ra là 160.000 tiền khám, nhưng phòng khám sạch sẽ, riêng tư, không phải chờ đợi, rất thuận tiện và thoải mái”, mẹ bé Khánh cho biết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Sinh (67 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) tự mình đi xe buýt và tàu điện trên cao đến khám và theo dõi loãng xương, viêm khớp dạng thấp. “Vừa xuống ga Chùa Hà là tới ngay cửa phòng khám, rất tiện, thời gian rút ngắn chỉ còn một nửa”, bà Sinh cho biết.

Tại đây, bà được TS.BS.CKII Mai Thị Minh Tâm thăm khám, chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm khớp háng và đo mật độ xương bằng máy DEXA.

Còn với chị Trần Kim Huệ (32 tuổi, Hà Nội), chị vốn là một khách hàng quen của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Long Biên. Vì thế, khi có Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy ngay gần nhà, chị đã đăng ký tầm soát các bệnh phụ khoa thường gặp”.

“Chi phí khám hợp lý, lại nằm ngay trung tâm, gần cơ quan, giúp tôi dễ dàng chủ động chăm sóc sức khỏe định kỳ” chị Huệ chia sẻ.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, phòng khám triển khai gần như đầy đủ các danh mục kỹ thuật chuyên môn khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, đảm bảo quy trình khép kín – nhanh chóng – chính xác, mang lại trải nghiệm y tế toàn diện cho người bệnh.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy khẳng định, người dân đến khám được hưởng dịch vụ y tế cao, với chi phí hợp lý (Ảnh: Mạnh Quân).

“Chúng tôi luôn tin rằng, chất lượng y tế cao phải đi đôi với chi phí hợp lý để thật sự đến gần hơn với người dân.

Vì vậy, Hệ thống Y tế Tâm Anh đã nỗ lực xây dựng mức giá phù hợp nhất, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục với cơ quan Bảo hiểm Xã hội nhằm sớm giúp người bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế ngay tại Cầu Giấy, để khách hàng, người bệnh tại Hà Nội được hưởng các chính sách bảo hiểm thuận lợi như tại Phòng khám Tâm Anh Quận 7, TPHCM.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh nhưng vẫn đảm bảo mọi người đều được tiếp cận công nghệ hiện đại và dịch vụ y tế tiêu chuẩn cao để điều trị hiệu quả, an toàn và có được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình”, TS Ngọc khẳng định.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình “bệnh viện trong ngày”, quy tụ gần một nghìn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên chăm sóc khách hàng, hành chính…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 200 phòng khám và phòng chức năng hiện đại, trong đó nổi bật nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu tổng hợp - Đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ da, Nội thận - Lọc máu…

Theo Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu là thế mạnh của phòng khám.

Nơi đây không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám tầm soát tổng quát và chuyên sâu các chuyên khoa, mà thực sự là một trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, liên thông toàn diện với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và TPHCM, cũng như các bệnh viện lớn trong và ngoài nước.

“Với những ca bệnh khó cần hội chẩn hoặc cùng điều trị trên một người bệnh, các chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa sẽ nhanh chóng và thuận lợi cùng trao đổi, bàn luận để đưa ra phác đồ hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu chi phí cho người bệnh”, TS Ngọc thông tin.

Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy còn đẩy mạnh quản trị thông minh - triển khai hệ thống bệnh án điện tử – EMR (Electronic Medical Record), giúp khách hàng dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt, hướng tới mô hình “không giấy tờ – không đợi chờ – về nhà sớm”. Hệ thống này được liên thông giữa các cơ sở khám khác của Hệ thống y tế Tâm Anh, giúp việc tra cứu, điều trị thống nhất, tối ưu cho người bệnh.

Cấp cứu 24/7, nhiều công nghệ hiện đại

Đặc biệt, đơn vị Cấp cứu, đặc biệt cấp cứu đột quỵ của Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hoạt động 24/7, với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và xe cấp cứu hiện đại luôn sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai nạn…

Bên cạnh thời gian khám trong giờ hành chính từ 7h30-16h30 từ thứ Hai - thứ Bảy thì khung thời gian khám ngoài giờ cho các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (16h30-20h30, thứ Hai - thứ Bảy) và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (7h-12h, Chủ nhật) giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc.

Hệ thống máy đo mật độ xương hiện đại tại Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Ảnh: T.A).

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, đồng bộ với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Đây là những thiết bị hàng đầu thế giới mà ngay cả nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP.HCM cũng chưa trang bị, như: hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ); hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT của Interacoustics (Đan Mạch); công nghệ kích thích từ xuyên sọ Neuro-MSX (Nga) ứng dụng hiệu quả trong điều trị trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính, phục hồi chức năng sau đột quỵ và nhiều bệnh lý thần kinh khác.

Trong chuyên khoa Tim mạch, Tâm Anh Cầu Giấy trang bị hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc). Người bệnh chỉ cần đi bộ nhẹ như tập thể dục, hệ thống sẽ tự động theo dõi huyết áp, nhịp tim và điện tâm đồ theo từng giai đoạn, giúp bác sĩ phát hiện sớm các rối loạn tim mạch tiềm ẩn, đảm bảo an toàn và thoải mái.

Ngoài ra, Tâm Anh Cầu Giấy còn đầu tư đồng bộ máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm – CT – MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp, hệ thống máy đo mật độ xương…

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện có 5 cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại, quy mô lớn với uy tín, chất lượng hàng đầu trên cả nước. Hiện hệ thống phục vụ hơn 6.000 lượt khách khám, chữa bệnh mỗi ngày, đồng thời làm tốt công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực y tế.

Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy triển khai nhiều chính sách ưu đãi thiết thực cho khách hàng. Trong tuần lễ khai trương (từ ngày 22 - 31/10/2025), tất cả khách hàng đến khám trong thời gian này đều được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC và nhiều quà tặng khác.