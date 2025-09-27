Phòng khám hiện đại với quy mô hơn 6.000m2 tại Định Công

Nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tại khu vực đông dân

Quận Hoàng Mai (cũ) có dân số trên 530.000, nhu cầu y tế tư nhân chất lượng cao tăng nhanh. Gia đình trẻ, người lao động văn phòng, người cao tuổi đều cần dịch vụ y tế gần gũi, tin cậy.

Quy mô gần 6.000m2 của Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI đáp ứng mật độ dân số cao ở khu vực Hoàng Mai (cũ) (Ảnh: TCI).

Tọa lạc tại số 32 Đại Từ, phường Định Công (Hoàng Mai cũ), Hà Nội, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ đi vào hoạt động từ năm 2021. Với diện tích hơn 6.000m² cùng thiết kế theo mô hình “bệnh viện - khách sạn”, cơ sở này mang đến không gian khám chữa bệnh hiện đại, thân thiện và khác biệt.

Sau 5 năm, phòng khám đã tiếp nhận trung bình hơn 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, trở thành lựa chọn tin cậy của hàng chục nghìn người dân sinh sống tại khu Nam Hà Nội.

Phòng khám đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày (Ảnh: TCI).

Gắn kết với các khu đô thị lớn

Nằm ngay cạnh khu đô thị Eco Lake View, gần Nam Đô Complex, Linh Đàm và Định Công, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ nhanh chóng trở thành địa chỉ y tế quen thuộc của cư dân các khu đô thị lớn tại phía Nam Hà Nội. Với vị trí thuận lợi, phòng khám giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống, thay vì phải di chuyển xa vào trung tâm thành phố.

Sự thuận tiện về địa lý, kết hợp cùng dịch vụ đặt lịch trực tuyến và trả kết quả nhanh chóng, đã giúp Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ phù hợp với nhịp sống bận rộn của cư dân đô thị. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình lựa chọn phòng khám như một “địa chỉ sức khỏe tin cậy” cho trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi.

Đây là điểm đến khám chữa bệnh được các mẹ tin tưởng (Ảnh: TCI).

Con số minh chứng uy tín

Sau 5 năm hoạt động, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ đã tiếp nhận trung bình trên 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 500.000 người dân tại khu vực phía Nam Hà Nội. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô vận hành lớn, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng của cộng đồng dành cho phòng khám.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Định Công và các khu vực lân cận cũng lựa chọn Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ là địa chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Đây là minh chứng cho uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ y tế được đánh giá cao từ khách hàng cá nhân lẫn tổ chức.

Dịch vụ thiết kế cho mọi thành viên trong gia đình

Tại Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ, danh mục dịch vụ được thiết kế toàn diện để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình.

Trẻ em: Khoa Nhi là một trong những khoa có lượng bệnh nhân đông nhất, cung cấp dịch vụ khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ.

Phụ nữ: Dịch vụ sản - phụ khoa và gói thai sản trọn gói giúp mẹ bầu được theo dõi toàn diện, an tâm trong suốt thai kỳ và ngày vượt cạn.

Người trưởng thành: Các gói khám tổng quát định kỳ, tầm soát ung thư sớm, khám tiền hôn nhân… giúp phát hiện bệnh kịp thời và duy trì sức khỏe bền vững.

Người cao tuổi: Các chuyên khoa tim mạch, nội tiết, tiêu hóa được chú trọng, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng sống.

TCI đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của người dân (Ảnh: TCI).

Nhờ hệ thống dịch vụ đa dạng, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ trở thành lựa chọn tin cậy cho cả gia đình, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khám chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu.

Trải nghiệm khác biệt từ mô hình “bệnh viện - khách sạn”

Một trong những yếu tố giúp Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ tạo dấu ấn trong lòng người bệnh là mô hình vận hành theo chuẩn “bệnh viện - khách sạn”. Không gian được thiết kế hiện đại, sạch sẽ, khu vực chờ rộng rãi và tiện nghi, mang đến cảm giác thoải mái, giảm bớt tâm lý lo âu thường gặp khi đi khám.

Ngoài ra, quy trình thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ được tối ưu với dịch vụ đặt lịch trực tuyến, thanh toán linh hoạt và trả kết quả nhanh chóng. Điều này phù hợp với nhịp sống bận rộn của cư dân đô thị, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian mà vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Sự hiện diện của Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ không chỉ mang lại tiện ích y tế cho từng cá nhân, mà còn đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng khu vực Hoàng Mai (cũ). Việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa bàn giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời khuyến khích hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.

Thông qua các chương trình khám sức khỏe doanh nghiệp và hoạt động đồng hành cùng các sự kiện cộng đồng, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, chủ động phòng bệnh, tạo nên một nền tảng sức khỏe bền vững cho cư dân khu Nam Hà Nội.

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI 32 Đại từ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn (Ảnh: TCI).

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc TCI - 32 Đại Từ

Địa chỉ: 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội

Hotline: +84 93 638 82 88

Website: https://benhvienthucuc.vn/landing/phong-kham-dai-tu/

Fanpage: https://www.facebook.com/ThuCucTCI32DaiTu/