Những ca mổ “0 đồng” giúp hàng trăm người tìm lại hình hài sau biến cố

Trong một góc phòng bệnh Bệnh viện 1A (TPHCM), tiếng một nhóm bệnh nhân chờ mổ nói chuyện rầm rì, vài trẻ em nô đùa.

Họ có thể là những người đã mang vết sẹo bỏng kéo dài nhiều năm, đã trải qua lần phẫu thuật thứ bốn mươi mấy. Họ cũng có thể là phụ huynh của những đứa trẻ không may sinh ra đã có dị tật sứt môi, hở hàm ếch, chuẩn bị đồng hành cùng con vượt qua ca mổ đầu tiên.

Tuy có số phận khác nhau, tất cả họ đều đang viết tiếp chương mới của cuộc đời mình sau khi phải đối diện với biến cố và dị tật bẩm sinh.

8 năm tìm hình hài cho con trai bỏng 80% cơ thể

Trong ký ức của chị Lô Thị Nam (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk), vụ hỏa hoạn 8 năm trước như một vết sẹo mãi không lành trong tim người mẹ trẻ. Cuối năm 2017, nhà chị bùng cháy không rõ nguyên nhân. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cướp đi cả cô con gái đang tập đi, tập nói.

“Hôm ấy, lửa bùng lên dữ dội ở nhà tôi, cháy lớn lắm. Khi ấy, tôi đi làm rẫy, hai đứa con - đứa lớn mới lên 2, đứa bé chưa tròn 1 tuổi - vẫn còn tự chơi với nhau ở nhà…”, chị chia sẻ với Dân trí.

Con trai chị, bé Đăng Khôi, may mắn sống sót, nhưng cả đời phải mang những vết tích không thể lành lại của vụ hỏa hoạn năm ấy.

Từ đám cháy, chị Nam thấy con được bế ra, bé xíu, im lặng, không khóc. Khuôn mặt Khôi dính khói đen nhẻm, người bỏng nặng. Đó là ký ức đau đớn không thể xóa nhòa.

Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ ước tính Khôi bỏng tới 80% cơ thể. Đầu, chân, tay đều bị lửa dữ tàn phá. Em được sơ cứu rồi chuyển lên TPHCM điều trị nửa năm rồi ra Hà Nội tiếp tục với ca phẫu thuật đầu tiên.

Những vết bỏng sâu đã kéo rút cơ thể Khôi khiến tay em cong lên, chân co quắp. Cậu bé chỉ có thể lết đi chứ không đi lại bình thường. Vạt da dưới cổ bé cũng bị kéo rút xuống, nhăn nhúm. Thậm chí, với Khôi, việc đơn giản nhất như hít thở hay mở mắt ngắm nhìn thế giới cũng đầy khó khăn.

“Chân tay con bị dị dạng hết”, chị Nam nghẹn lời.

Năm 2018, được người quen giới thiệu, chị Nam đưa con trai đến khám sàng lọc tại Dự án Phẫu thuật nhân đạo Surgicorp International Việt Nam ở Bệnh viện 1A. Từ lần ấy, Khôi chính thức bước vào chương trình phẫu thuật chỉnh hình kéo dài nhiều năm.

Tám năm qua, cậu bé đã trải qua 10 lần phẫu thuật tạo hình. Toàn bộ chi phí phẫu thuật đều được các đoàn từ thiện tài trợ. Sau mỗi nửa tháng phẫu thuật ghép da rồi nằm viện, Khôi lại lành lặn hơn một chút.

Trong những năm đầu, Khôi không thể tự làm các việc cá nhân, từ sinh hoạt đến hô hấp đều khó khăn. May mắn, hành trình ấy, Khôi có mẹ, có gia đình, có các bác sĩ, điều dưỡng và những người đồng bệnh. Chính sự chăm sóc, quan tâm không ngừng nghỉ ấy đã giúp Khôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Giờ đây, Khôi đã 11 tuổi. Em đã có thể đi lại và sinh hoạt gần như bình thường, lanh lợi và rất hay cười. Nhìn con trai nỗ lực cầm bút, tập viết dù bàn tay còn khó khăn, chị Nam hiểu rằng hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai.

Chị Nam chưa bao giờ quên ngọn lửa đã cướp đi tuổi thơ yên bình của con trai. Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã không còn lớn, vì còn một ngọn lửa khác lớn hơn trong tim người mẹ. Đó là nghị lực, là sự đồng hành, là tình thương bao la của người mẹ dù hành trình trước mắt còn dài, còn muôn vàn khó khăn.

40 lần phẫu thuật chỉ mong được tái sinh

Cùng chung phòng bệnh với Khôi là chị Hoa Mai (49 tuổi). Tính đến nay, chị đã trải qua hơn 40 cuộc phẫu thuật tất cả để tìm lại hình hài sau tai nạn thảm khốc 7 năm trước.

Nhà chị Mai kinh doanh xăng dầu. Trong một lần bán xăng, người khách đứng sau bất ngờ đưa bật lửa ra hút thuốc. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan nhanh sang người phụ nữ.

“Lửa táp vào quần áo rồi nhanh chóng bén vào lưng, lan sang chân tay rồi cổ ngực. Cảm giác da thịt bị nung nóng, bất lực bao trùm tôi lúc ấy rồi ám ảnh tôi tới mãi sau này”, chị kể.

Thấy lửa bùng lên, người khách nhanh chóng dùng nước dập lửa nhưng vô dụng. Người chồng cũng chạy ra giúp sức nhưng vô ích. Ngọn lửa ngày càng bùng lớn, khiến người phụ nữ như ngọn đuốc sống hoảng hốt chạy tìm sự giúp đỡ.

Ngọn đuốc ấy chỉ được dập khi chị Mai lao vào đống cát trước nhà. Vết thương hở toàn thân vì lửa cháy chưa kịp dịu lại xót lên, như hàng trăm con kiến cắn đốt toàn cơ thể.

Vì tình trạng bỏng và nhiễm trùng nghiêm trọng, chị được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Da mặt dính lại, không thể nhìn, ăn uống hay thở bình thường. Gân tay, chân bị lửa thiêu co quắp.

Từ ấy, trong vòng 7 năm, chị Mai đã trải qua hơn 40 lần phẫu thuật tái tạo nhiều vùng da, bộ phận trên cơ thể và chỉnh hình tay chân.

“Trước đây, hai ngón tay này bị dính liền, bác sĩ phải tách nó ra và dùng đinh để kéo thẳng ra. Còn ngón tay này trước đây tổn thương nặng quá, phải cắt bỏ phần đốt xương lòi ra. Mỗi lần trái gió trở trời, vết thương lại đau nhức”, người phụ nữ xòe tay ra, chỉ từng dấu vết sau tai nạn kinh hoàng 7 năm trước.

Vụ tai nạn ấy không chỉ để lại trên cơ thể chị nỗi đau thể xác không bao giờ lành mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần suốt thời gian dài. Người phụ nữ ấy từng “không muốn sống” vì ám ảnh bởi chính hình ảnh của mình trong gương, vì tự trách là gánh nặng của gia đình.

“Tôi từng nhiều lần có ý định quyên sinh. Nhưng nhìn chồng, con nghỉ làm, nghỉ học chăm sóc mình, tôi lại không nỡ. Con gái tôi học giỏi lắm, năm ấy đỗ mấy trường đại học nhưng vì biến cố của mẹ mà gia đình sa sút, con bé quyết định nghỉ học đi làm”, chị Mai rưng rưng.

Bảy năm qua, người phụ nữ ấy kiên trì theo các chương trình phẫu thuật từ thiện với hy vọng có thể khôi phục lại cử động bình thường. Trên hành trình ấy, chị không đơn độc, luôn có gia đình, bác sĩ, điều dưỡng, những người "đồng bệnh" kề bên.

Với chị Mai, họ là những người đồng hành trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời, nhẹ nhàng kéo chị ra khỏi bóng tối sau biến cố kinh hoàng. Nhờ họ, người phụ nữ ấy mới thấy cuộc sống của mình là đáng sống, mới có niềm tin vào những ngày tiếp theo của hành trình hồi phục dài đằng đẵng.

500 cuộc phẫu thuật tái sinh

Chia sẻ với Dân trí, đại điện Bệnh viện 1A cho biết, Dự án Phẫu thuật nhân đạo Surgicorp International Việt Nam diễn ra mỗi năm một lần vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11. Từ năm 2018 đến nay, chương trình đã phẫu thuật cho khoảng 500 lượt bệnh nhân.

Chương trình hướng đến việc mang lại cơ hội tái tạo hình thể, khôi phục chức năng và nụ cười cho các trường hợp bị sẹo bỏng co rút, sứt môi, chẻ vòm, dị tật bẩm sinh… có hoàn cảnh khó khăn, để họ cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong năm nay, 67 bệnh nhân trong số 117 ca được khám sàng lọc sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí từ ngày 27/10 đến ngày 31/10. Sau mổ, họ sẽ được tái khám vào ngày 4/11 để theo dõi kết quả và điều trị phục hồi chức năng.

"Những cuộc phẫu thuật từ thiện không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là cơ hội để bệnh viện tăng cường trao đổi chuyên môn và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm", bác sĩ cho biết.

