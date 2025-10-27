Chàng trai hóa “ngọn đuốc sống” vì hút thuốc khi đổ xăng, đi mổ hơn 20 lần

14 năm, đi mổ hơn 20 lần để thoát cảnh “sống vất vưởng”

“Có thời điểm, bác sĩ nói với tôi nếu mổ sẽ có nguy cơ mất mạng vì vị trí can thiệp sát tim. Tôi xin bác sĩ cứ làm đi, vì không làm, em sống vất vưởng còn khổ hơn…”, anh V. (29 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa) nhớ lại một trong những cuộc mổ sinh - tử của mình, giữa lúc chuẩn bị bước vào quá trình điều trị mới.

Năm 2010, tai ương đổ sập lên cuộc đời chàng trai, khi ấy mới chỉ là một thiếu niên. V. kể, lúc đó máy phun thuốc trừ sâu để trong nhà hết nhiên liệu, nên anh lấy bình dự trữ để đổ xăng như mọi ngày, trong khi đang hút thuốc.

Chàng trai bỏng xăng nặng, chờ điều trị tại Bệnh viện 1A (Ảnh: BV).

Bất ngờ, lửa từ điếu thuốc lá bắt vào bình xăng đang chế rồi phựt lên, khiến chàng trai hoảng loạn. Trong khoảnh khắc khắp người hóa thành “ngọn đuốc sống”, nạn nhân nhanh chóng ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, vì bỏng nặng. Trải qua khoảng 2 tháng điều trị với các cuộc phẫu thuật phức tạp, V. qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện.

Nhưng cái giá phải trả quá đắt, khi số tiền viện phí cần đóng lên đến hàng trăm triệu đồng, cùng một cơ thể biến dạng chi chít vết sẹo, với vùng da 2 bên cánh tay bị co rút, dính chặt, không thể làm được việc gì, thậm chí ăn uống cũng khó khăn.

Tinh thần bệnh nhân khi đó suy sụp nặng nề, vì nghĩ rằng mình phải chịu cảnh tàn phế và làm gánh nặng cho gia đình suốt phần đời còn lại.

Tai nạn bỏng xăng khiến cơ thể chàng trai biến dạng nặng nề (Ảnh: BV).

Trong một lần tái khám năm 2011, chàng trai được người nhà bệnh nhân khác chia sẻ thông tin về việc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM (Bệnh viện 1A) có dự án phẫu thuật nhân đạo, do đội ngũ bác sĩ trong nước phối hợp với các chuyên gia quốc tế thực hiện.

Không muốn bỏ lỡ hy vọng sống vừa lóe lên, ít ngày sau, V. cùng gia đình nhanh chóng bắt xe đến Bệnh viện 1A để đăng ký tham gia. Tại đây, anh và hàng chục trường hợp khác may mắn được chọn phẫu thuật và điều trị miễn phí.

ThS.BS Ngô Anh Tuấn, quyền Giám đốc Bệnh viện 1A, nhớ lại thời điểm tiếp nhận trường hợp trên, bệnh nhân bị di chứng sẹo bỏng rất nặng, da ở 2 bên nách và vùng cổ dính chặt, rất khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí không thể ngẩng mặt lên được.

Ông cùng ê-kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, ghép da vùng nách cho bệnh nhân, sau đó chỉ định tập vật lý trị liệu giãn cơ và phục hồi chức năng nhiều tuần. Toàn bộ chi phí điều trị của bệnh nhân đều được tài trợ.

Trải qua hơn 20 lần phẫu thuật, bệnh nhân dần cải thiện chức năng vận động (Ảnh: BV).

“Tôi còn nhớ những lần mổ đầu tiên, mỗi khi bệnh nhân bước ra ngoài vào ban đêm liền khiến nhiều người sợ hãi, nhầm lẫn là “ma”, vì cơ thể biến dạng nặng nề. Dần dần, cứ khi nào có chương trình phẫu thuật là cậu ấy lại đều đặn đến mổ, và tất cả đều miễn phí.

Đến nay, bệnh nhân đã phẫu thuật hơn 20 lần, trung bình mỗi lần điều trị kéo dài 3 tuần. Trải qua 14 năm kiên trì, V. từng bước hồi phục chức năng vận động, ngẩng được mặt, miệng há được, hai bên tay cũng duỗi tốt.

Điều tâm đắc nhất là việc anh ấy rất tin tưởng các y bác sĩ, dù có thời điểm chúng tôi tư vấn tình hình vết thương phức tạp, dính chặt ở những vị trí nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng đến sự sống nếu phẫu thuật.

Nhưng bệnh nhân vẫn quyết tâm được mổ để tìm lại cuộc đời của mình”, bác sĩ Tuấn tâm sự.

Bệnh nhân được các bác sĩ đánh giá tình trạng trước khi thực hiện ca mổ kế tiếp (Ảnh: BV).

Dự án mang hy vọng sống cho hơn 400 bệnh nhân

Trong lần can thiệp này, V. cho biết bản thân đã được các bác sĩ tư vấn tiếp tục mổ cắt lọc da vùng nách trái, để tay có thể mở ra và giơ cao nhiều hơn. Không còn “vô dụng” như suy nghĩ tự ti trước đây, những năm qua chàng trai đã có thể phụ giúp gia đình bằng công việc chạy xe giao hàng.

Anh chia sẻ trong niềm vui, rằng bản thân có được ngày hôm nay là nhờ tấm lòng của các y bác sĩ, khi đã ưu tiên hỗ trợ anh trong nhiều dự án phẫu thuật nhân đạo.

“Tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn Bệnh viện 1A và các chuyên gia quốc tế, đã cho tôi cơ hội tìm lại cuộc đời. Mong các bệnh nhân khác giống tôi hãy vững tin, luôn hy vọng vào một ngày hồi phục”, chàng trai 29 tuổi bày tỏ.

Anh V. là một trong các trường hợp tham gia dự án phẫu thuật nhân đạo Surgicorp International Việt Nam 2025, do đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 1A phối hợp cùng các chuyên gia quốc tế của tổ chức Surgicorp International thực hiện.

Hàng chục bệnh nhân sẽ có cơ hội tái tạo hình thể, khôi phục chức năng khi đến với dự án Surgicorp International Việt Nam 2025 (Ảnh: BV).

Theo kế hoạch, khoảng 70 bệnh nhân (trong 150 ca được khám sàng lọc) sẽ được hỗ trợ phẫu thuật, từ ngày 27/10 đến ngày 31/10. Sau mổ, họ sẽ được tái khám vào ngày 4/11 để theo dõi kết quả và điều trị phục hồi chức năng.

Chương trình hướng đến việc mang lại cơ hội tái tạo hình thể, khôi phục chức năng và nụ cười cho các trường hợp bị sẹo bỏng co rút, sứt môi, chẻ vòm, dị tật tay chân… có hoàn cảnh khó khăn, để họ cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Từ năm 2018 đến nay, dự án đã hỗ trợ phẫu thuật, điều trị tổng cộng hơn 400 bệnh nhân.