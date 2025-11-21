Hệ thống xét nghiệm máu tự động 20.000 mẫu/ngày hiện đại bậc nhất Việt Nam

Ống xét nghiệm nối đuôi trong hệ thống tự động trả 20.000 kết quả mỗi ngày (Video: Minh Nhật - Thương Huyền).

Tại Bệnh viện Quân y 103 quy trình xét nghiệm máu được thực hiện trên một hệ thống có tính "chuyển đổi số" và tự động hoá cao. Mỗi ống mẫu xét nghiệm đều có mã vạch riêng chứa thông tin người bệnh, đảm bảo việc lấy mẫu và trả kết quả chính xác.

Các mẫu sau khi được lấy sẽ được chuyển đến Bộ môn - khoa Sinh hóa để bắt đầu chu trình xét nghiệm gần như tự động hoàn toàn.

Hệ thống xét nghiệm tiền phân tích tự động hoàn toàn (Automation Power Express) được trang bị tại Bộ môn - Khoa Sinh hoá, Bệnh viện Quân y 103 bao gồm nhiều máy xét nghiệm cùng kết nối trên một dây chuyền xử lý tự động.

Đây cũng là một trong những hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Các khoa, phòng tại bệnh viện được lắp đặt hệ thống vận chuyển mẫu tự động giống các trạm và đường ống. Các mẫu sau khi được gắn mã vạch sẽ được đưa vào các đường ống kết nối thẳng đến phòng xét nghiệm.

Sau khi tiếp nhận mẫu, nhân viên khoa xét nghiệm nhập mã vạch trên ống đựng mẫu máu vào máy tính để hệ thống tự động lưu thông tin bệnh nhân và yêu cầu xét nghiệm.

Các ống mẫu xét nghiệm sau đó được bác sĩ mang tới bộ nạp ống mẫu. Từ đây, phần còn lại của toàn bộ quy trình xét nghiệm sẽ được thực hiện trên hệ thống tự động.

Các ống được chuyển vào các máy ly tâm. Quá trình ly tâm sẽ tách mẫu máu thành hai phần: huyết tương và cặn tế bào máu.

Sau quá trình ly tâm, dây chuyền chuyển các ống mẫu xét nghiệm qua máy phân phối. Tuỳ vào mục đích xét nghiệm, dây chuyền sẽ đưa ống mẫu tới các máy xét nghiệm hoá sinh hoặc xét nghiệm miễn dịch.

Hệ thống sẽ trả kết quả xét nghiệm hoá sinh trong 30-45 phút, còn thời gian xét nghiệm miễn dịch chỉ mất tối đa 2 giờ. Trước đây, bệnh nhân phải đợi từ 3-4 tiếng mới có kết quả xét nghiệm máu.

Tại bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Quân y 103, số lượng mẫu bệnh phẩm phải xử lý trong ngày là rất lớn. Theo PGS.TS Phạm Văn Trân - Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Hóa - Sinh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, áp dụng hệ thống xét nghiệm tự động giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm và tiết kiệm nhân lực.

“Nếu như trước cần 10-15 người thì hiện nay chỉ cần 5 người thực hiện quy trình xét nghiệm tương tự trên hệ thống automation và có thể hoàn thành tới trên 20.000 kết quả mỗi ngày. Kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ đóng vai trò nhập mẫu, giám sát vận hành và kiểm tra chất lượng, bác sỹ kiểm tra lần cuối trước khi trả kết quả cho bệnh nhân”, PGS Trân cho biết.

Quan trọng nhất, với hệ thống phân tích tự động hoàn toàn, phòng xét nghiệm không chỉ tiết kiệm được nhân lực mà còn kiểm soát tốt hơn chất lượng xét nghiệm - yếu tố quan trọng hàng đầu trong chẩn đoán và điều trị.

Kết quả xét nghiệm được cập nhật tức thì vào hệ thống xét nghiệm (LIS) và hồ sơ bệnh án điện tử. Hệ thống LIS sẽ ưu tiên mẫu cấp cứu và tự động cảnh báo mẫu lỗi, quản lý bệnh phẩm sau xét nghiệm và đảm bảo an toàn sinh học.

Phần mềm được triển khai trên hệ thống quản lý xét nghiệm còn giúp các bác sĩ kiểm soát thời gian trả kết quả để thông báo sớm nhất tới bệnh nhân, dựa theo màu hiển thị tương ứng: màu đen - chưa xét nghiệm, màu vàng - máy đang tiến hành xét nghiệm, màu xanh - đã có kết quả.

Kết thúc quy trình xét nghiệm, dây chuyền tự động chuyển các ống mẫu sang hệ thống đóng nắp và đưa về hệ thống lưu trữ. Mỗi tủ lưu trữ có thể chứa được tới 10.000 mẫu bệnh phẩm, thời gian lưu mẫu tối đa 5 ngày.

Bất cứ khi nào muốn làm lại xét nghiệm, các bác sĩ chỉ cần nhập mã của mẫu vào máy, dây chuyền tự động lấy mẫu xét nghiệm ở tủ lưu trữ và thực hiện lại quá trình phân tích dựa theo yêu cầu.

Không chỉ thực hiện các xét nghiệm thường quy, phòng xét nghiệm còn tiến hành nhiều kỹ thuật chuyên sâu nhất trong xét nghiệm hoá sinh: định lượng nồng độ hormone, dấu ấn ung thư, dấu ấn tim mạch, chẩn đoán và điều trị các bệnh tự miễn… phục vụ tốt hơn công tác khám - chữa bệnh và đưa ra nhiều kết quả có giá trị trong nghiên cứu y khoa.