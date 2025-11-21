3 thói quen buổi sáng rất tốt cho gan và thận

Gan và thận là hai cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ lọc máu và đào thải độc tố quan trọng nhất trong cơ thể.

Mỗi ngày, gan xử lý hơn 500 chức năng lớn nhỏ, còn thận lọc khoảng 150 đến 180l máu để loại bỏ chất thải. Dù cơ thể có khả năng tự thanh lọc, áp lực từ môi trường, lối sống ít vận động và chế độ ăn giàu chất béo khiến các cơ quan này dễ bị quá tải.

Nhiều nghiên cứu cho thấy một vài thói quen nhỏ vào buổi sáng có thể hỗ trợ đáng kể cho gan và thận trong việc duy trì hoạt động tối ưu.

Dưới đây là 3 thói quen khoa học khuyến nghị nên duy trì mỗi sáng.

Uống nước chanh loãng ấm

Người có bệnh dạ dày nên uống sau khi ăn sáng để tránh kích ứng do axit (Ảnh: Getty).

Một cốc nước chanh loãng ấm khi vừa ngủ dậy là lựa chọn đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các gốc tự do.

Một nghiên cứu của Đại học Tufts (Mỹ) cho thấy vitamin C có khả năng giảm viêm và cải thiện enzyme gan ở người có dấu hiệu gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Ngoài ra, axit citric trong chanh giúp tăng hydrat hóa buổi sáng và làm loãng nước tiểu, từ đó hỗ trợ thận đào thải độc tố tốt hơn.

Uống nước chanh còn giúp kích hoạt hệ tiêu hóa sau giấc ngủ dài. Tuy vậy, người có bệnh dạ dày nên uống sau khi ăn sáng để tránh kích ứng do axit.

Tập yoga để tăng tuần hoàn và giảm áp lực cho gan thận

Tập yoga mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Yoga là hoạt động có khả năng tác động sâu đến hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết. Khi dòng máu được lưu thông tốt, gan và thận nhận nhiều oxy và dưỡng chất hơn, từ đó tăng hiệu suất lọc.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical and Experimental Hepatology ghi nhận rằng, người thực hành yoga 30 phút mỗi ngày trong 12 tuần có mức men gan ALT, AST giảm đáng kể so với nhóm đối chứng.

Các tư thế xoắn nhẹ và gập người được xem là có tác động tích cực nhất do giúp massage cơ quan trong ổ bụng.

Hai tư thế đặc biệt hiệu quả gồm:

Tư thế ngồi vặn xoắn (Ardha Matsyendrasana): Giúp kích thích gan, thận và cải thiện tiêu hóa thông qua chuyển động xoay nhẹ vùng bụng.

Tư thế ngồi gập người về phía trước (Paschimottanasana): Giúp kéo giãn lưng, thúc đẩy lưu thông máu vùng bụng dưới.

Ngoài lợi ích vật lý, yoga còn giảm căng thẳng. Một báo cáo của Đại học Harvard chỉ ra rằng căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan và làm giảm lưu lượng máu đến thận.

Việc tập yoga buổi sáng giúp giảm hormone gây stress, tạo điều kiện thuận lợi cho gan và thận hoạt động ổn định.

Uống nước ép/sinh tố rau củ tươi

Để đạt hiệu quả, nên sử dụng rau củ tươi, hạn chế thêm đường hoặc chất tạo ngọt (Ảnh: Getty).

Rau củ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất xơ tốt cho gan và thận. Một nghiên cứu của Đại học Michigan năm 2019 cho thấy nước ép củ dền giúp tăng lưu lượng máu đến gan nhờ hàm lượng nitrate tự nhiên.

Cà rốt và rau bina chứa beta carotene và flavonoid, hai hợp chất đã được chứng minh có khả năng bảo vệ tế bào gan trước tổn thương oxy hóa.

Một ly nước ép rau củ buổi sáng giúp:

- Hỗ trợ gan phân giải chất béo.

- Giảm viêm.

- Tăng khả năng lọc máu của thận.

- Thúc đẩy nhu động ruột.

- Tăng năng lượng tự nhiên.

Để đạt hiệu quả, nên sử dụng rau củ tươi, hạn chế thêm đường hoặc chất tạo ngọt.