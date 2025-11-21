Việt Nam và các nước ASEAN đối mặt với sự gia tăng sử dụng thuốc lá mới

Tiến sĩ (TS) Ulysses Dorotheo, Giám đốc điều hành Tổ chức Liên minh Phòng chống Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA), cho biết Việt Nam giống như các nước ASEAN khác, đang phải đối mặt với vấn đề gia tăng sử dụng các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong giới trẻ.

Ông Ulysses Dorotheo đánh giá, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và thống nhất trong việc ngăn chặn các sản phẩm có hại như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tiếp nối Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Khói thuốc lá đầu độc sức khỏe người Việt, đặc biệt là giới trẻ (Ảnh minh họa: Minh Nhật).

"Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại rằng dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) hiện nay mới chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà chưa quy định cấm hoàn toàn đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Sự thiếu sót này tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai của Việt Nam. Do đó, việc đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh là hết sức cần thiết để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật", TS Ulysses Dorotheo nhấn mạnh.

Theo TS Ulysses Dorotheo, về bản chất, đây không chỉ là một "lệnh cấm", mà là cam kết đối với phát triển bền vững, thể hiện quan điểm: sức khỏe là tài sản quý giá nhất của quốc gia, và con người là trung tâm của mọi chính sách.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp Việt Nam hòa nhịp với xu hướng chính sách y tế công cộng toàn cầu, mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam như một quốc gia tiên phong, có trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng - điều đã và đang được WHO cũng như cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Điều 6 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15.

Tại buổi họp Tổ thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi) mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng nêu ý kiến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm có hại. Quốc hội cũng đã có Nghị quyết về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vì thế trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) phải cấm kinh doanh các sản phẩm này.

Thời gian qua, trong khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường giảm thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ.

Năm 2019, có khoảng 2,6% học sinh 15-17 tuổi hút thuốc lá điện tử nhưng đến năm 2022, tỷ lệ này tăng lên 3,5% và ngày càng trẻ hóa.

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, ngăn ngừa hút thuốc lá trong giới trẻ là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá.