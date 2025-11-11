Cứu sống người đàn ông 70 tuổi hôn mê sâu vì ho ra máu ồ ạt

Trước đó, vào ngày 26/10, ông B.V.C. nhập viện trong tình trạng hôn mê, khó thở, ho ra máu nhiều dẫn đến suy hô hấp nặng. Nồng độ oxy trong máu động mạch (SpO₂) của bệnh nhân chỉ còn 65%, một mức báo động đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân C. xuất viện ngày 11/11 (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai cấp cứu khẩn cấp để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Kết quả thăm khám lâm sàng và nội soi khí phế quản xác định máu chảy từ phế quản thùy dưới phổi phải. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy tổn thương giãn phế quản khu trú tại thùy dưới phổi phải.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt thùy dưới phổi phải nhằm loại bỏ vùng tổn thương, cầm máu và ngăn ngừa nguy cơ suy hô hấp tái phát.

Ngày 29/10, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, loại bỏ nguyên nhân gây ho ra máu ồ ạt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ngừng ho ra máu và hồi phục nhanh chóng.

Bác sĩ Nguyễn Lương Tấn, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, cho biết ho ra máu do giãn khí phế quản có thể được điều trị bằng kỹ thuật tắc động mạch phế quản hoặc phẫu thuật.

Trong trường hợp của ông C., bệnh lý tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng và tổn thương khu trú nặng tại một thùy phổi, do đó phẫu thuật cắt thùy phổi là lựa chọn tối ưu để cứu sống bệnh nhân.

“Bệnh nhân tuổi cao, có bệnh nền giãn phế quản mạn tính. Thành công của ca điều trị là kết quả của sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa các khoa của bệnh viện. Trong tình huống này, mỗi phút đều mang ý nghĩa quyết định sự sống”, bác sĩ Tấn nhấn mạnh.

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân C. đã tiến triển tốt, có thể tự thở, tự ăn uống và vận động, và được xuất viện vào ngày 11/11.