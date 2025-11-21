Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc lên tầm cao mới

Tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước lên tầm cao mới

Chiều 21/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil.

Tổng Bí thư đánh giá chuyến thăm tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỷ USD còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Theo Tổng Bí thư, với nhiều mặt hàng nổi tiếng, không cạnh tranh lẫn nhau, hai bên cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong vài năm tới.

Đồng thời, thông qua thị trường của nhau để kết nối với thị trường châu Âu và Đông Nam Á nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đối số để "đánh thức tiềm năng" hợp tác song phương.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư nêu, đồng thời khẳng định cá nhân ông và Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc sẽ nỗ lực phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành địa phương thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam.

Thượng viện Quốc hội Séc sẵn sàng vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai nhà Lãnh đạo thống nhất nhận định bên cạnh nền tảng lịch sử quan hệ rất tốt đẹp, hai nước còn sở hữu những tài sản vô giá để không ngừng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí sẽ đẩy nhanh việc xây dựng, thống nhất và triển khai kế hoạch hành động để triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc, biến những tiềm năng, thế mạnh thành những dự án hợp tác cụ thể, thực chất, hiệu quả, đáp ứng mong muốn và lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Thượng viện Séc khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới và ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng

Chiều cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và năm đầu tiên triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Séc, Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định Cộng hòa Séc luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định Quốc hội Séc ủng hộ và sẽ tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện.

Hai bên nhất trí hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Hai bên cũng đánh giá hợp tác thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước và hoan nghênh các dự án hợp tác giữa hai nước tại Việt Nam như Nhà máy sản xuất ôtô Skoda và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh.