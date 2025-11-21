Hơn 1.400 đại biểu toàn cầu cam kết chống lại "làn sóng thuốc lá mới"

Trong phiên họp lần thứ 11 Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung FCTC (diễn ra ngày 17-23/11) tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về xu hướng các công ty thuốc lá đang lợi dụng khái niệm “giảm hại” để quảng bá các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotin mới gây hiểu lầm trong cộng đồng.

Điều này trái ngược với các chương trình giảm tác hại thực sự trong những lĩnh vực y tế công cộng khác, nơi các cơ quan và chuyên gia y tế theo đuổi các mục tiêu sức khỏe bằng cách triển khai các chiến lược và can thiệp dựa trên bằng chứng, được kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt, cuộc họp đã đạt được sự cam kết toàn cầu nhằm chống lại "làn sóng thuốc lá mới" từ hơn 1.400 đại biểu đến từ 162 quốc gia.

Với chủ đề “20 năm thay đổi - gắn kết các thế hệ vì một tương lai không thuốc lá”, COP11 nhấn mạnh việc bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập ngày càng mạnh của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotin mới, là ưu tiên hàng đầu của toàn cầu.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự cuộc họp, đồng thuận với những khuyến nghị của WHO về mối nguy của thuốc lá điện tử, thuốc lá mới với sức khỏe người sử dụng (Ảnh: Bộ Y tế).

WHO chỉ ra 4 chiến lược cốt lõi đang được các tập đoàn thuốc lá triển khai:

Đánh lừa bằng ngôn ngữ “giảm hại” tự gắn mác “ít độc hại”, “an toàn hơn” để đánh vào tâm lý người dùng.

Tập trung vào thiết kế sản phẩm bắt mắt, màu sắc phù hợp “thị hiếu” giới trẻ, sử dụng hương vị trái cây, trà sữa, kẹo ngọt.

Lợi dụng mạng xã hội thông qua các video đánh giá sản phẩm, quảng cáo trá hình lan tràn trên nền tảng có tỷ lệ người dùng trẻ cao, đẩy mạnh quảng cáo qua TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, tận dụng người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng (KOLs) để tác động đến người trẻ.

Gây áp lực chính sách, tìm cách nới lỏng quản lý, tạo điều kiện cho việc kinh doanh, mua bán.

Vì thế, WHO khuyến nghị Chính phủ các nước có thể bảo vệ sức khỏe người dân tốt nhất bằng cách triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát thuốc lá toàn diện nhằm giảm nhu cầu và nguồn cung đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá, nicotin và các sản phẩm liên quan.

Bên cạnh đó, giáo dục cộng đồng và cung cấp hỗ trợ cai nghiện thông qua các phương pháp đã được chứng minh, chẳng hạn như liệu pháp thay thế nicotin và đường dây hỗ trợ cai thuốc miễn phí - những biện pháp đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và chứng minh là an toàn, hiệu quả.

Cấm bán các sản phẩm thông qua các hình thức từ xa, bao gồm các nền tảng kỹ thuật số mà trẻ em và thanh thiếu niên thường sử dụng, nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng. Bảo vệ các chính sách y tế công cộng khỏi ảnh hưởng của các lợi ích thương mại và nhóm liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá...

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự COP11 khẳng định: “Việt Nam hoàn toàn đồng thuận với quan điểm của WHO. Mọi sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác đều gây hại và gây nghiện.

Trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới đang lan nhanh trong giới trẻ, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ thế hệ tương lai bằng những chính sách mạnh mẽ, quyết liệt và dựa trên bằng chứng khoa học".