Hành động gấp rút của Ukraine với kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Sky News dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trong tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo các nguồn tin, nội dung về cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và ông Trump được hé lộ sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố muốn thảo luận về kế hoạch hòa bình với người đồng cấp Mỹ.

Trước khi điện đàm với ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine sẽ tham vấn các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italy và Đức.

Tổng thống Zelensky hôm nay xác nhận ông đã có cuộc điện đàm chung với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức để thống nhất quan điểm về một đề xuất hòa bình mới.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi đang xem xét kế hoạch do phía Mỹ chuẩn bị. Đây phải là một kế hoạch đảm bảo một nền hòa bình thực sự và xứng đáng", ông nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ để "các lập trường mang tính nguyên tắc được xem xét".

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm nay, 21/11, kêu gọi các đối tác tôn trọng lập trường của Kiev khi các công việc đang được tiến hành để nghiên cứu kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đang nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả đề xuất của các đối tác và mong đợi thái độ đúng đắn tương tự đối với lập trường của Ukraine", ông Umerov viết trên Telegram.

Ông Umerov cho biết các nguyên tắc bất biến của Ukraine là "chủ quyền, sự an toàn của người dân và một nền hòa bình công bằng".

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đồng ý khẩn trương thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất, đồng thời khẳng định mong muốn một nền hòa bình thực sự.

“Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, chúng tôi đã giữ một lập trường rất đơn giản: Ukraine cần hòa bình. Và đó phải là một nền hòa bình thực sự, một nền hòa bình xứng đáng với các điều kiện tôn trọng độc lập, chủ quyền và phẩm giá của người dân Ukraine. Đó chính là những điều kiện mà chúng ta phải bảo đảm”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Tôi mong sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ trong những ngày tới. Chúng tôi hiểu sức mạnh và sự hỗ trợ của Mỹ có thể giúp hòa bình trở nên gần hơn với thực tế, và chúng tôi không muốn đánh mất điều đó”.

Theo trang tin Axios, trong cuộc đàm phán tại Kiev ngày 20/11, Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll “đã đồng ý về một mốc thời gian mang tính khẩn trương” cho việc đưa ra một dự thảo thỏa thuận theo kế hoạch của Mỹ.

Theo kế hoạch do Mỹ đề xuất, Ukraine sẽ phải nhượng bộ toàn bộ khu vực Donbass cho Nga và giảm quy mô quân đội. Kế hoạch nêu rõ Ukraine sẽ phải giới hạn lực lượng vũ trang ở mức 600.000 binh sĩ và sẽ "nhận được sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ".

Khoảng một triệu người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, bảo vệ hơn 1.200km tiền tuyến trước các cuộc tiến công của Nga.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Đề xuất của Mỹ cũng đưa ra một số nhượng bộ đối với Nga, bao gồm việc Mỹ sẽ công nhận Crimea, Lugansk và Donetsk là lãnh thổ của Nga và lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi một phần khu vực Donetsk mà họ kiểm soát.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ liên lạc với Tổng thống Ukraine để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

"Chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình với các nhà lãnh đạo châu Âu cũng như các nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Tôi cũng sẽ liên lạc với Tổng thống Zelensky để thảo luận về vấn đề này", bà nói với các phóng viên.

Báo Wall Street Journal đưa tin, một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là đang xây dựng một phương án thay thế cho kế hoạch hòa bình của Mỹ, trong đó đưa ra các điều kiện công bằng hơn cho Ukraine so với những điều khoản được nêu trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo Wall Street Journal, quá trình xây dựng kế hoạch của châu Âu dự kiến ​​sẽ hoàn thành "trong vòng vài ngày". Hiện chưa rõ phản ứng của Ukraine với kế hoạch hòa bình của châu Âu.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine.

Trong các tuyên bố gần đây, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.