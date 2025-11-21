Ngày 21/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, những ngày qua các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị một trường hợp bị tổn thương sức khỏe rất nặng, sau khi thoát khỏi ổ lừa đảo tại Campuchia.

Chuỗi ngày "địa ngục" ở khu Tam Thái Tử

Trước đó, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận bệnh nhân N.T.N. (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nôn ra máu, đau đớn nặng nề.

Bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp trong đêm để cứu mạng. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phải truyền 3 đơn vị máu, tháo mủ ổ bụng lập tức. Ca phẫu thuật sau đó đã lấy lượng sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang bằng vốc tay trong cơ thể bệnh nhân. Thậm chí, viên lớn nhất kích thước gần bằng quả trứng gà.

Đây là hệ quả đau lòng của gần một năm N. phải làm việc trong tổ hợp lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Lượng sỏi bằng vốc tay được lấy khỏi cơ thể cô gái sau ca mổ (Ảnh: NT).

Nằm trên giường bệnh sau khi vừa trải qua cơn "thập tử nhất sinh", N. kể với các nhân viên y tế rằng bản thân mồ côi mẹ từ 5 tháng tuổi. Cô lớn lên giữa khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, không được đến trường và cũng không có giấy tờ tùy thân.

Tháng 9/2024, vì muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ, N. nghe lời rủ rê của một người bạn sang Campuchia để "làm việc máy tính". Nào ngờ, cô bị đưa vào một khu lừa đảo trực tuyến gọi là "Tam Thái Tử".

Mỗi ngày, nhiệm vụ N. được giao là tạo các tài khoản ảo, kết nối và dẫn dụ "con mồi" tương tác ban đầu, để các thành viên khác tiến hành các yêu cầu lừa đảo. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, N. không được phép rời vị trí, thậm chí bị cấm đi vệ sinh.

Việc nhịn tiểu kéo dài cộng với ăn uống kham khổ, nỗi sợ hãi khi chứng kiến người khác bị đánh đập đã tàn phá sức khỏe của cô gái. Đầu tháng 11, cô xuất hiện những cơn đau nhói vùng hông dồn dập, không thể đứng thẳng.

Thấy N. phù nề, bệnh nặng không còn khả năng làm việc, những kẻ quản lý đã đuổi cô ra khỏi nơi làm việc. Sau đó, cô gái được người dân thương tình hỗ trợ về lại biên giới, khi tính mạng đã "ngàn cân treo sợi tóc".

Cơ thể bệnh tật, không còn khả năng đóng viện phí

Ban đầu, N. được đưa vào một bệnh viện tại tỉnh An Giang. Nhưng vì tình trạng bệnh quá nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển tuyến đến TPHCM ngay trong đêm, khi không còn đồng nào đóng viện phí.

Đêm 9/11, khi đến Bệnh viện Bình Dân, N. không có khả năng đóng viện phí. Còn người chị đưa em gái đi viện bật khóc nói với bác sĩ, sau khi trả tiền cho chuyến xe đêm, trong túi chỉ còn 30.000 đồng.

Cô gái và người chị tại Bệnh viện Bình Dân (Ảnh: NT).

Trước hoàn cảnh của bệnh nhân, một số nhân viên y tế tại Bệnh viện Bình Dân đã tự quyên góp để tạm ứng tiền phẫu thuật cho cô gái. Tuy nhiên, chi phí sau hơn 10 ngày nằm viện đã tiếp tục tăng.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không còn sốt nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng suy thận, cần điều trị tích cực. Khó khăn lớn nhất là N. không có giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế, khiến việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ gặp trở ngại.

"Gia đình bệnh nhân làm mướn, chạy ăn từng bữa, đã hoàn toàn kiệt quệ sau chuyến xe cấp cứu từ An Giang về TPHCM.

Lúc này, N. rất cần sự chung tay của cộng đồng. Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm lúc này không chỉ là vật chất, mà là chiếc phao cứu sinh giúp một N. có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm sóc con nhỏ", đại diện Bệnh viện Bình Dân chia sẻ.