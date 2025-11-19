Mỹ phẩm do Mailisa buôn bán bị TPHCM phát hiện sai phạm, Bộ Y tế lên tiếng

Ngày 19/11, lãnh đạo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa có công văn gửi đến Sở Y tế TPHCM về việc rà soát kiểm tra và xử lý vi phạm, liên quan đến các loại mỹ phẩm do hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa buôn bán.

Yêu cầu rà soát việc kiểm tra và xử lý theo quy định

Theo nội dung công văn, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin từ báo chí về việc Sở Y tế TPHCM có kết quả hậu kiểm một số loại mỹ phẩm do Thẩm mỹ viện Mailisa buôn bán. Trong đó, có nội dung nhãn phụ sản phẩm ghi chưa đúng theo Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM rà soát Biên bản kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (nằm trong hệ sinh thái Mailisa), xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Việc rà soát và xử lý cần được Sở Y tế TPHCM báo cáo gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11.

Theo Biên bản kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm của Sở Y tế TPHCM đối với Công ty MK Skincare (đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM) ngày 17/9, có 10 sản phẩm mỹ phẩm đơn vị trên đang đưa ra lưu thông trên thị trường. Toàn bộ sản phẩm này đều có xuất xứ Trung Quốc.

Một số sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra lưu thông trên thị trường, thời điểm Sở Y tế TPHCM kiểm tra (Ảnh: NT).

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận Công ty MK Skincare có một số tồn tại.

Thứ nhất, chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm đối với các sản phẩm được kiểm tra. Cụ thể, thiếu phần nhãn sản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng, công bố về sản xuất, đánh giá an toàn mỹ phẩm, tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm...

Thứ hai, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trên nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty MK Skincare duy trì thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, chỉ được phép đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định.

Công ty chỉ được thực hiện quảng cáo khi đã được Sở Y tế TPHCM cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. MK Skincare phải khẩn trương khắc phục các tồn tại nêu trên.

Sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC” do hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa kinh doanh (Ảnh: Getty).

Tại biên bản giải trình và cam kết khắc phục hậu quả gửi đến Sở Y tế TPHCM ngày 26/9, ông Hoàng Kim Khánh, đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và không để xảy ra sai sót tương tự trong tương lai.

Đề nghị người dân thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Trước đó, Cục Quản lý Dược cho biết, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đến ngày 17/11, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các địa phương cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare;

Cục cũng chỉ đạo các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM về lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” của Công ty MK Skincare.

Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh ở đường Huỳnh Văn Bánh, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Đồng thời, yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm. Trường hợp có vi phạm, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi để người dân được biết.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.