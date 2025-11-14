Chợ Rẫy vận hành máy MRI hiện đại nhất phía Nam, chụp nhanh gấp đôi

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa chính thức đưa vào hoạt động hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla SIGNA Premier, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh tại khu vực phía Nam. Đây là hệ thống MRI đầu tiên thuộc thế hệ tiên tiến nhất hiện nay được triển khai tại đây, với khả năng chụp nhanh gấp đôi so với các dòng máy trước.

Theo ông Bùi Văn Phẩm, Kỹ thuật y trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, công nghệ chụp nhanh của máy MRI 3.0 Tesla giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện, từ 15-20 phút xuống chỉ còn 7-10 phút. Điều này không chỉ giảm thời gian chờ đợi mà còn giúp bệnh nhân giảm bớt cảm giác lo lắng, mệt mỏi khi phải nằm yên trong thiết bị.

Điểm nổi bật của hệ thống này là việc tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện. Nền tảng AIR Recon DL sử dụng công nghệ học sâu để tái tạo hình ảnh, không chỉ giảm nhiễu mà còn tăng độ phân giải hình ảnh lên đến 60%, mang lại độ chính xác cao trong chẩn đoán.

Đặc biệt, máy MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier còn áp dụng công nghệ Sonic DL, một đột phá cho phép chụp tim chỉ trong một nhịp đập, nhanh hơn đến 12 lần so với phương pháp thông thường. Điều này cải thiện đáng kể khả năng chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp, vốn đòi hỏi độ chính xác và tốc độ cao.

Hệ thống này cũng hỗ trợ các ứng dụng chuyên sâu trong chẩn đoán thần kinh, với khả năng khảo sát chi tiết các bó sợi thần kinh, giúp phát hiện cả những tổn thương rất nhỏ, đánh giá chính xác các tổn thương do đột quỵ hoặc các bệnh lý thoái hóa thần kinh.

Thiết bị được trang bị cuộn thu AIR Coil thế hệ mới với thiết kế nhẹ, linh hoạt, dễ dàng ôm sát cơ thể, cùng hệ thống thu tín hiệu 146 kênh độc lập, giúp thu hình ảnh rõ nét và giảm nhiễu tối đa.

Trong trường hợp cần sử dụng thuốc tương phản từ, máy được trang bị thiết bị tiêm thuốc điều khiển từ bên ngoài, với các thông số như thể tích thuốc, áp lực đẩy được kỹ thuật viên cài đặt qua hệ thống điều khiển, đảm bảo quá trình tiêm tự động và chính xác.

Hình ảnh từ máy MRI được truyền nhanh chóng đến máy tính của kỹ thuật viên và sau đó chuyển đến máy tính của bác sĩ qua hệ thống bệnh án điện tử.

Người bệnh sẽ nhận được phim chụp MRI ngay sau khi kết thúc quá trình chụp, giúp bác sĩ nhanh chóng đưa ra phương án điều trị và bệnh nhân nhận được sự chăm sóc kịp thời, giảm bớt lo lắng và chi phí.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier đã hoạt động liên tục 13-15 giờ mỗi ngày kể từ ngày 3/11, phục vụ khoảng 30 ca bệnh. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bệnh viện Chợ Rẫy đang gấp rút lắp đặt thêm một hệ thống tương tự trong năm nay.