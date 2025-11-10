“Đêm trắng” ở Chợ Rẫy, 7 cuộc đại phẫu và ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam

Ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam

Chiều 10/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết chỉ trong 3 ngày 7- 9/11, tập thể y bác sĩ nơi này đã làm việc liên tục, thậm chí trắng đêm để kịp thời tiếp nhận 2 đợt hiến - ghép tạng.

Từ đó, họ trực tiếp mang lại sự sống cho 7 người bệnh, đồng thời chuyển nhiều phần tạng đi các miền Tổ quốc để cứu thêm 5 bệnh nhân khác. Đặc biệt, lần ghép tạng này cũng ghi dấu ấn đặc biệt, khi Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam.

Cụ thể, vào ngày 7/11, một nam bệnh nhân 49 tuổi (ngụ TPHCM) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt.

Sau khi nỗ lực cứu chữa cho người bệnh của ê-kíp bất thành, thân nhân bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng các phần cơ thể của bệnh nhân cho các bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm tri ân người hiến tạng (Ảnh: BV).

Trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, song song với các thủ tục pháp lý, hội chẩn, đánh giá chức năng tạng hiến, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông báo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để chọn bệnh nhân ghép phù hợp.

Khi các quy trình được khởi động khẩn trương cũng là lúc đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành tiếp nhận tạng và ghép xuyên đêm.

Rạng sáng 8/11, các ca ghép đầu tiên đã thành công, mở ra cơ hội sống mới cho những người bệnh trẻ, gồm 1 trường hợp được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép thận.

Và một nam bệnh nhân 39 tuổi ở TPHCM đã may mắn trở thành người được ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam. Cùng thời điểm đó, 2 giác mạc cũng được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho các người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam (Ảnh: BV).

Những "đêm trắng" cuối tuần giúp 12 người trên cả nước được sống

Chưa kịp nghỉ ngơi thì trong đêm 9/11, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng khác tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đó là một người đàn ông 32 tuổi (ngụ xã Long Hải, TPHCM), bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông.

Sau khi nghe bác sĩ đánh giá không còn cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân, thân nhân người đàn ông đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và 2 thận của người bệnh để có thể cứu những trường hợp khác.

Lúc này dù rất mệt mỏi, nhưng với quyết tâm không làm ảnh hưởng đến tâm nguyện của gia đình người hiến, cũng như kịp thời tiếp nhận các quà tặng thiêng liêng, ê-kíp bác sĩ dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng phối hợp với các đơn vị bạn để khẩn trương thực hiện các quy trình hiến - ghép tạng nghiêm ngặt.

Cùng với sự phối hợp mở đường của đội ngũ công an giao thông, từ Bệnh viện Bà Rịa, tim của người hiến đã được vận chuyển khẩn về đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong vòng 64 phút, kịp thời ghép cho 1 bệnh nhân suy tim.

Chưa dừng lại, lần lượt các chuyến xe chở tạng khẩn trương đến sân bay, để đưa 1 phần gan chuyển ra Huế (phần gan còn lại ghép cho bệnh nhân tại TPHCM), phần phổi được chuyển ra Hà Nội ghép cho trường hợp tại Bệnh viện Phổi Trung ương, dưới sự hỗ trợ của phía cơ quan hàng không.

Tạng được Bệnh viện Chợ Rẫy bảo quản để điều phối đi ghép cho bệnh nhân ở những nơi khác (Ảnh: BV).

Trong khi đó, 2 quả thận của người hiến tiếp tục được ghép cho 2 bệnh nhân có tên trong danh sách chờ ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bằng nỗ lực của tất cả các bên, tổng cộng 12 phần tạng hiến đã được ghép thành công cho các bệnh nhân cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thành công của 2 đợt hiến - ghép tạng liên tiếp không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng.

Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến - ghép tạng ở khu vực phía Nam, mang thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với tử thần.