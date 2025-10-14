Bệnh viện Chợ Rẫy đưa AI vào việc kiểm soát nhiễm khuẩn, kết quả ra sao?

Tại Hội nghị Quốc tế Kiểm soát nhiễm khuẩn 2025, diễn ra ngày 14/10, TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, nơi này hiện quản lý tập trung 450 bộ dụng cụ (gần 13.900 chủng loại) tiệt khuẩn dùng trong chăm sóc, điều trị của toàn bệnh viện.

Theo TS Thắng, làm sạch là bước quan trọng để loại bỏ bụi bẩn lâm sàng và vi sinh vật, làm nền tảng cho các bước khử khuẩn hoặc tiệt trùng sau đó. Trong khu vực khử nhiễm, cần bố trí đủ không gian cho máy hút, công cụ làm khô, hệ thống xử lý nước đạt chuẩn và không gian ghi chép tài liệu.

Các y bác sĩ sẽ đánh giá chất lượng làm sạch qua mắt thường, thiết bị nội soi, qua chỉ thị hay đánh giá ATP (phân tử năng lượng trên bề mặt dụng cụ). Sau khi đã qua khâu xử lý tiệt khuẩn và kiểm tra độ sạch, dụng cụ sẽ được lưu kho và kiểm soát, quản lý chất lượng bằng các quy trình chặt chẽ.

Dụng cụ sau khi tiệt khuẩn đảm bảo chất lượng sẽ được lưu kho (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Những năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dụng cụ tiệt khuẩn trong toàn bộ các bước, gồm: Tiếp nhận đơn hàng và cấp phát; kiểm tra yêu cầu đơn hàng; chuẩn bị các bộ dụng cụ; quét mã vạch cho hấp và lưu kho.

Việc quản lý bằng mã vạch giúp các bác sĩ truy xuất dụng cụ chính xác, phản hồi thông tin dụng cụ nhanh, theo dõi chính xác vị trí và thời gian của dụng cụ, cũng như lập kế hoạch thống kê và dự trù dễ dàng.

Gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục ứng dụng AI trong quản lý dụng cụ.

Cụ thể, để tuân thủ vệ sinh và khử khuẩn, đơn vị dùng hệ thống thị giác máy tính và RFID (công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến) tích hợp AI giám sát quy trình khử khuẩn, xác minh rằng các dụng cụ đã được làm sạch và lưu trữ đúng cách. AI cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Chưa dừng lại, các thuật toán AI hỗ trợ phân tích dữ liệu như lịch sử phẫu thuật, lịch trình phẫu thuật, xu hướng sử dụng thiết bị để dự báo nhu cầu… Lợi ích này được khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ứng dụng để quản lý kho và đảm bảo dụng cụ sẵn có.

Việc ứng dụng mang lại nhiều lợi ích trong quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Ngoài ra, AI cũng giúp theo dõi và tối ưu hóa sử dụng dụng cụ, phát hiện lỗi và kiểm soát chất lượng kịp thời.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng nhận định, sự phát triển của nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại đi kèm với việc ngày càng có nhiều dụng cụ phức tạp. Trong khi đó, nguồn nhân lực xử lý dụng cụ có sự hạn chế.

Vì vậy, xu hướng ứng dụng số hóa và AI vào quản lý dụng cụ sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng dụng cụ cho bệnh viện, cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả cho nhân viên y tế.