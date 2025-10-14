Bệnh viện Chợ Rẫy đưa AI vào việc kiểm soát nhiễm khuẩn, kết quả ra sao?
(Dân trí) - Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị đã ứng dụng số hóa, AI (trí tuệ nhân tạo) trong quản lý dụng cụ tiệt khuẩn.
Tại Hội nghị Quốc tế Kiểm soát nhiễm khuẩn 2025, diễn ra ngày 14/10, TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, nơi này hiện quản lý tập trung 450 bộ dụng cụ (gần 13.900 chủng loại) tiệt khuẩn dùng trong chăm sóc, điều trị của toàn bệnh viện.
Theo TS Thắng, làm sạch là bước quan trọng để loại bỏ bụi bẩn lâm sàng và vi sinh vật, làm nền tảng cho các bước khử khuẩn hoặc tiệt trùng sau đó. Trong khu vực khử nhiễm, cần bố trí đủ không gian cho máy hút, công cụ làm khô, hệ thống xử lý nước đạt chuẩn và không gian ghi chép tài liệu.
Các y bác sĩ sẽ đánh giá chất lượng làm sạch qua mắt thường, thiết bị nội soi, qua chỉ thị hay đánh giá ATP (phân tử năng lượng trên bề mặt dụng cụ). Sau khi đã qua khâu xử lý tiệt khuẩn và kiểm tra độ sạch, dụng cụ sẽ được lưu kho và kiểm soát, quản lý chất lượng bằng các quy trình chặt chẽ.
Những năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dụng cụ tiệt khuẩn trong toàn bộ các bước, gồm: Tiếp nhận đơn hàng và cấp phát; kiểm tra yêu cầu đơn hàng; chuẩn bị các bộ dụng cụ; quét mã vạch cho hấp và lưu kho.
Việc quản lý bằng mã vạch giúp các bác sĩ truy xuất dụng cụ chính xác, phản hồi thông tin dụng cụ nhanh, theo dõi chính xác vị trí và thời gian của dụng cụ, cũng như lập kế hoạch thống kê và dự trù dễ dàng.
Gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục ứng dụng AI trong quản lý dụng cụ.
Cụ thể, để tuân thủ vệ sinh và khử khuẩn, đơn vị dùng hệ thống thị giác máy tính và RFID (công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến) tích hợp AI giám sát quy trình khử khuẩn, xác minh rằng các dụng cụ đã được làm sạch và lưu trữ đúng cách. AI cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.
Chưa dừng lại, các thuật toán AI hỗ trợ phân tích dữ liệu như lịch sử phẫu thuật, lịch trình phẫu thuật, xu hướng sử dụng thiết bị để dự báo nhu cầu… Lợi ích này được khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ứng dụng để quản lý kho và đảm bảo dụng cụ sẵn có.
Ngoài ra, AI cũng giúp theo dõi và tối ưu hóa sử dụng dụng cụ, phát hiện lỗi và kiểm soát chất lượng kịp thời.
TS.BS Phùng Mạnh Thắng nhận định, sự phát triển của nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại đi kèm với việc ngày càng có nhiều dụng cụ phức tạp. Trong khi đó, nguồn nhân lực xử lý dụng cụ có sự hạn chế.
Vì vậy, xu hướng ứng dụng số hóa và AI vào quản lý dụng cụ sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng dụng cụ cho bệnh viện, cũng như đảm bảo an toàn và hiệu quả cho nhân viên y tế.
Phát biểu khai mạc hội nghị, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kiểm soát nhiễm khuẩn là công việc thầm lặng nhưng đóng vai trò rất then chốt trong bệnh viện, vì liên quan đến kết quả điều trị, thời gian nằm viện, chi phí điều trị, các biến chứng của bệnh nhân trong quá trình nằm viện…
Nếu kiểm soát không tốt vấn đề này sẽ kéo theo việc ảnh hưởng đến cuộc mổ, ảnh hưởng tình hình điều trị chung. Thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng cơ sở y tế chưa quan tâm sâu sát việc kiểm soát nhiễm khuẩn…
Do đó, việc tổ chức hội nghị quốc tế với nhiều báo cáo và kiến thức mới từ các chuyên gia trong quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn, như việc ứng dụng AI, số hóa… rất cần thiết.
“Hy vọng, những kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ được lan tỏa, mang về triển khai tại các bệnh viện, để việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngày càng được nâng cao”, BSCK2 Phạm Thanh Việt nói.