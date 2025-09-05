Thứ trưởng nói lý do bệnh án điện tử Bệnh viện Chợ Rẫy “đi sau, về đúng”

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai bệnh án điện tử thế nào?

Tại lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), diễn ra ngày 5/9, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành đơn vị cho biết, nơi này đã bắt đầu những bước đầu tiên của bệnh án điện tử từ năm 1998, với hệ thống quản lý bệnh nhân nội trú, cấp cứu.

Đến năm 2010, sau khi xảy ra tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế, bệnh viện có thêm một bước tiến mới, với việc triển khai phần mềm quản lý bệnh án tại khoa Khám bệnh, và sau đó hai năm tiếp tục làm thêm đề án phát triển về công nghệ thông tin.

BSCK2 Phạm Thanh Việt chia sẻ quá trình triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên đến năm 2019, đề án này phải kết thúc vì nhiều khó khăn, bất cập. Sau đó, Bệnh viện đã cử người sang Nhật Bản học tập cách xây dựng bệnh án điện tử, nhưng cũng chưa thực hiện được, vì các rào cản như bất cập về cơ sở hạ tầng, chưa có sẵn mẫu bệnh án điện tử...

Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập các đoàn khảo sát, đi tìm hiểu tại 6 cơ sở y tế trên cả nước, để tìm mô hình quản lý bằng bệnh án điện tử gần nhất với mình.

Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy được triển khai thành công sau khoảng 3 tháng xây dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng (Ảnh: BV).

Qua đó, Bệnh viện tìm được đơn vị đã xây dựng và điều hành hệ thống bệnh án điện tử được 7 năm. Cùng với sự hỗ trợ xây dựng của lãnh đạo Bộ Y tế và sự đồng lòng vào cuộc của tất cả nhân viên bệnh viện, qua 3 tháng xây dựng, cuối cùng bệnh án điện tử của Chợ Rẫy đã đạt yêu cầu và được triển khai chính thức.

“Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng các chức năng của bệnh án điện tử ngày càng tốt hơn, giúp bác sĩ làm việc thuận lợi, giảm sai sót và phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Đồng thời, chúng tôi sẽ phát triển thêm các phần mềm khác nữa, để tiến đến mục tiêu trở thành bệnh viện không giấy tờ”, bác sĩ Phạm Thanh Việt nói.

Cần phối hợp chặt chẽ với an ninh mạng

Tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, Bệnh viện Chợ Rẫy là “cánh chim đầu đàn” của ngành y tế phía Nam, nên không chỉ làm công tác chăm sóc sức khỏe tại chỗ mà còn là nơi để các cơ sở khác noi theo.

Với quy mô và tầm vóc của Chợ Rẫy, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của nơi này không hề dễ dàng. Do đó, ông Dương gửi lời chúc mừng đặc biệt đến Bệnh viện vì thành tích trên.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công bệnh án điện tử (Ảnh: Hoàng Lê).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, đến nay định hướng “y tế số” và “y tế xanh” của Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã thành sự thật.

Bệnh viện Chợ Rẫy đảm trách nhiệm vụ y tế cho khu vực phía Nam, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả phía Campuchia. Khi Chợ Rẫy triển khai được bệnh án điện tử, các đơn vị tuyến dưới có thể áp dụng theo. Đây là bước đột phá của ngành y tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM chia sẻ, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai bệnh án điện tử từ đời đầu. Theo thời gian phần mềm này dần không đáp ứng thực tế. Điều này dẫn đến việc thanh toán bảo hiểm y tế gặp khó khăn, bất cập.

“Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, Bệnh viện đã hoàn thành bệnh án điện tử và chạy trơn tru, vừa nhanh, vừa chính xác, giúp ích cho cả bệnh viện lẫn cơ quan bảo hiểm xã hội.

Việc triển khai này cũng phù hợp với chủ trương của ngành y tế. Ngành y tế TPHCM sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có thể áp dụng mô hình của Bệnh viện Chợ Rẫy”, đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM nhận định.

Lãnh đạo phòng PA05, Công an TPHCM - đơn vị đảm bảo an toàn thông tin cho toàn thành phố - đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân sự và việc phối hợp chặt chẽ với phòng an ninh mạng, để tránh các vấn đề tiêu cực, như hacker bán thông tin bệnh nhân ra ngoài.

Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức triển khai bệnh án điện tử kể từ ngày 5/9 (Ảnh: Hoàng Lê).

TS.BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận, việc triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy “đi sau, về đúng” thời điểm, vì một số nơi ở khu vực phía Bắc đã triển khai trước.

Đây là một thuận lợi, khi Chợ Rẫy được học tập các kinh nghiệm của những bệnh viện khác, nên hệ thống EMR của nơi này được xây dựng khá hoàn chỉnh.

“Bệnh án điện tử của Chợ Rẫy là mô hình mà các nơi có thể tham khảo. Cảm ơn ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên bệnh viện, chúng ta đồng lòng thì mới có được ngày hôm nay”, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.