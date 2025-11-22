Cận cảnh robot tiền tỷ dùng UV diệt khuẩn phòng mổ đầu tiên ở Chợ Rẫy

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã chính thức đưa vào sử dụng 2 robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV). Đây là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khử khuẩn phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc, nhằm đảm bảo môi trường an toàn ở mức tối đa trước khi đón nhận các ca phẫu thuật quan trọng.

Đáng chú ý, Chợ Rẫy cũng là đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới nêu trên.

Phóng viên Dân trí đã có mặt tại phòng mổ của bệnh viện, để theo dõi cận cảnh các thao tác của robot trong toàn bộ quy trình khử khuẩn.

Theo ghi nhận, robot khử khuẩn bằng UV mà bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đóng tại khu vực phía Nam vừa trang bị nặng hơn 100kg, được bảo quản kỹ lưỡng bên trong thùng chứa bằng kim loại.

Hiện tại, robot khử khuẩn nêu trên được ưu tiên triển khai tại khu phòng mổ ghép tạng -nơi yêu cầu vô khuẩn ở mức cao nhất, và mỗi phút trôi qua đều liên quan trực tiếp đến cơ hội sống của bệnh nhân. Mỗi ca hiến – ghép tạng khi diễn ra phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép, phòng hậu phẫu… hoạt động đồng thời.

Ở giai đoạn đầu sử dụng, để vận hành robot đòi hỏi sự hỗ trợ của các kỹ sư từ phía nhà cung cấp. Trước khi tiến hành khử khuẩn, robot được lập trình theo bản đồ không gian, thiết lập thông số kỹ thuật, sau đó sẽ tự động di chuyển và phát tia UV.

Toàn bộ chu kỳ khử khuẩn phòng mổ bằng robot trên chỉ mất 10-15 phút hoạt động. Trong khi đó, nếu khử khuẩn bằng cách phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới có thể đưa phòng mổ vào sử dụng.

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ý tưởng mua thiết bị này được nhen nhóm một thời gian dài, và đến nay mới có thể hiện thực hóa. Mỗi robot khử khuẩn bằng công nghệ mới UV có giá hàng tỷ đồng.

Bác sĩ Thắng chia sẻ, trước đây mỗi lần kết thúc một ca mổ, ê-kíp phải tiến hành vệ sinh bề mặt, sau đó phun hóa chất. Trong quá trình này (kéo dài khoảng 2 giờ), phòng mổ hoàn toàn không thể sử dụng. Điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến lịch phẫu thuật, khi Bệnh viện Chợ Rẫy phải thực hiện 150-180 ca mổ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hóa chất có thể bám lên bề mặt máy móc, dẫn đến tình trạng ăn mòn, làm hư hại các thiết bị đắt tiền, tinh vi. Trước đây, Bệnh viện Chợ Rẫy từng phải tốn nhiều chi phí sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị trong phòng mổ sau quá trình phun hóa chất định kỳ.

Ngoài ra, việc dùng hóa chất cũng có thể gây kích ứng da, mắt hoặc đường hô hấp cho nhân viên y tế khi tiến hành khử khuẩn.

Robot khử khuẩn UV-C là giải pháp hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh các bệnh viện ngày càng phải tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng kiểm soát nhiễm khuẩn. Dự kiến khi vận hành ổn định, khoa sẽ đề xuất bệnh viện mua thêm các robot khác để phục vụ khử khuẩn tại những khu phẫu thuật thường quy.