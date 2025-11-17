Bệnh viện công đầu tiên ở Việt Nam có 2 robot khử khuẩn công nghệ mới UV

Bệnh viện công đầu tiên có robot khử khuẩn bằng UV

Tối 16/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nơi này vừa chính thức đưa vào sử dụng 2 robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV).

Đây là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khử khuẩn phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc, nhằm đảm bảo môi trường an toàn ở mức tối đa trước khi đón nhận các ca phẫu thuật quan trọng.

Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới nêu trên.

Robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím vừa được trang bị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn cho biết, Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam, mỗi năm tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn ca điều trị phải sử dụng kỹ thuật chuyên sâu.

Trong đó, có ghép các tạng và nhiều thủ thuật xâm lấn phức tạp khác. Khi số ca hiến và ghép tạng ngày càng nhiều, áp lực đối với hệ thống phòng mổ cũng như toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn càng lớn.

Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phân tích, mỗi ca hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể mang lại cơ hội sống cho 3-6 bệnh nhân, đồng nghĩa với việc trong cùng một khoảng thời gian đơn vị phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép, phòng hậu phẫu… hoạt động đồng thời.

Trong tình huống này, hệ thống phòng mổ phải vận hành liên tục với tần suất cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong mọi khâu kiểm soát nhiễm khuẩn. Bất kỳ sai sót nhỏ nào trong khâu chuẩn bị môi trường vô khuẩn cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự động di chuyển và phát tia UV tiêu diệt vi sinh vật (Ảnh: BV).

"Trong kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt ở lĩnh vực ghép tạng - nơi bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch - việc duy trì môi trường vô khuẩn không chỉ để ngăn ngừa nhiễm khuẩn tại chỗ mà còn bảo vệ kết quả ghép trong dài hạn.

Mọi biện pháp nhằm giảm thời gian chuẩn bị nhưng vẫn tối ưu hóa an toàn đều có ý nghĩa sống còn", bác sĩ Thắng phân tích.

Giải pháp mới để bảo vệ thiết bị đắt tiền, tinh vi

Trong nhiều năm qua, phương pháp khử khuẩn bằng hóa chất phun mù (fogging) được xem là tiêu chuẩn tại nhiều bệnh viện. Nhưng với tình hình hiện tại, phương pháp này có nhiều bất cập như thời gian chờ đợi kéo dài, hóa chất dễ lắng đọng gây hư hỏng thiết bị, và cần nhân lực vận hành thủ công.

Những hạn chế trên hiện hữu rõ ràng hơn đối với các phòng mổ ghép tạng, khi giá trị mỗi phút vô cùng lớn đối với sinh mạng con người.

Theo bác sĩ Thắng, một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới có thể đưa vào sử dụng. Với robot khử khuẩn UV, chỉ cần 10-15 phút để hoàn thành toàn bộ chu kỳ.

Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự động di chuyển và phát tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt, góc khuất mà con người khó thao tác. Thiết bị này cũng được trang bị tính năng tự ngắt tia khi phát hiện sự hiện diện của con người, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Robot khử khuẩn UV có thể tự ngắt tia khi phát hiện sự hiện diện của con người (Ảnh: BV).

Bên cạnh tốc độ, robot UV còn có sự ổn định cao trong hiệu quả khử khuẩn. Phương pháp UV không tạo hơi hay tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn kim loại hay hư hại thiết bị điện tử - điều vốn là nỗi lo thường trực với hệ thống phòng mổ hiện đại, nơi chứa hàng loạt thiết bị đắt tiền và tinh vi.

Với việc đưa vào vận hành 2 robot trên, Bệnh viện Chợ Rẫy chứng minh cam kết luôn nỗ lực triển khai và ứng dụng những kỹ thuật mới, trang thiết bị hiện đại để phục vụ người bệnh.

Từ triển khai bệnh án điện tử EMR, xây dựng hệ thống HIS - EMR đồng bộ đến trang bị MRI 3.0 Tesla… Bệnh viện Chợ Rẫy đang hướng đến mục tiêu xây dựng "bệnh viện thông minh - bệnh viện không giấy", khẳng định vai trò tiên phong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong ngành y tế Việt Nam.