Khoảng lặng ở phiên tòa xét xử bị cáo đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Lạnh lùng, bình tĩnh suốt phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai), người dùng xyanua đầu độc 4 người thân, chỉ bật khóc khi đối diện với án tử hình treo lơ lửng trên đầu.

Trong lúc đấu tranh giành giật sự sống, bị cáo Bích bất chợt hướng mắt về phía những người thân, cúi đầu xin lỗi từng người khi được chủ tọa cho phép nói lời sau cùng: "Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, mong được HĐXX xem xét khoan hồng, cho cơ hội gặp lại con gái".

Tại phiên xử, không chỉ mỗi bị cáo Bích rơi nước mắt, những người tham dự, cả cán bộ công an cũng nhiều lần không kìm được cảm xúc. Nhiều người đánh giá đây là phiên tòa "đặc biệt", bởi bị cáo và những người tham dự phiên tòa đều là người thân trong gia đình.

Nguồn cơn bi kịch

8h ngày 27/11, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích được cảnh sát áp giải đến tòa. Người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng, không biến sắc trước ống kính của cả chục phóng viên.

Gần như xuyên suốt phiên tòa, người phụ nữ không nhìn xuống hàng ghế bên dưới, nơi những người thân đóng vai trò bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đang hiện diện.

Người dự tòa cũng chứng kiến sự bình tĩnh của nữ bị cáo, khi trả lời rành mạch về quá trình mua chất độc, rồi những lần ra tay sát hại chồng và 3 người cháu. Đôi lần, chủ tọa phải thốt lên: "Tại sao bị cáo lại có thể ra tay tàn nhẫn với người đầu ấp tay gối và cả những đứa trẻ vô tội, là cháu của bị cáo?".

Lý giải về hành động của mình, Nguyễn Thị Hồng Bích khai lý do mua chất độc nhằm mục đích tự tử. Người phụ nữ cho rằng vì chồng là ông N.T.T.T. nợ nần cờ bạc, bị nhiều người tới nhà đòi tiền. Những khó khăn ấy, Bích không chia sẻ với anh, chị, em trong gia đình mà lên mạng đặt mua chất độc để "giải thoát" cho bản thân.

Nhưng khi mẹ ruột cầm cố căn nhà được 900 triệu đồng, đưa tiền cho Bích trả nợ, bị cáo đã gạt phăng ý định ban đầu. “Sau khi trả nợ, chồng bị cáo vẫn cờ bạc và tiếp tục nợ nần. Khi đó, bị cáo mới nảy sinh ý định đầu độc chồng”, Bích khai về nguồn cơn bắt đầu chuỗi tội ác.

Sau một đêm cãi vã, Bích quyết định xuống tay. Người phụ nữ nhét xyanua vào viên thuốc mà chồng uống mỗi ngày. Sau khi dùng thuốc mà vợ đưa, người đàn ông có biểu hiện tê tay chân, tăng huyết áp.

Khi đó, Bích vẫn đóng vai người vợ yêu chồng, đưa ông T. đến bệnh viện để điều trị, chăm sóc. Thế nhưng, với tác dụng của chất kịch độc, người đàn ông không thoát được lưỡi hái tử thần.

Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân (Ảnh: Lê Trai).

Chồng chết chưa được bao lâu, người vợ đã làm thủ tục nhận bảo hiểm với số tiền 500 triệu đồng. Bị cáo khai rằng, việc mua bảo hiểm do 2 vợ chồng tự nguyện.

Tuy nhiên, những lời khai trong hoàn cảnh như thế này khiến ít người nghĩ đến việc bị cáo Bích chưa từng nung nấu ý định giết chồng, chiếm đoạt tiền bảo hiểm, dù bị cáo một mực khẳng định: “Nguyên nhân là do giận chồng vẫn chơi cờ bạc, chưa từng có ý nghĩ khác".

Tội ác chưa dừng lại, Bích tiếp tục ra tay với 3 cháu ruột. Khi đó, có 2 cháu chưa được 16 tuổi và cháu còn lại chưa tới 18 tuổi. Hai cháu tử vong và một nạn nhân may mắn sống sót, nhưng tổn thương cơ thể 24%.

Nói về lý do hại cháu ruột, Bích khai rằng do mâu thuẫn với cha mẹ các cháu trong quá trình sinh sống, dù đó là những chuyện nhỏ nhặt. "Tôi biết bản thân không thể làm hại được những người lớn, nên nhắm vào các cháu để ra tay", Bích nói khiến những người tham dự phiên tòa lạnh sống lưng, sởn gai ốc.

Không thể ngờ

Vượt gần 50km từ huyện Nhơn Trạch cũ đến TAND tỉnh Đồng Nai, bà Thân Thị Nhiễu (mẹ ruột của cháu N. và T. bị đầu độc) gương mặt thất thần, nhiều lần bật khóc. Đến lúc này, khi phiên tòa đang diễn ra, bà Nhiễu vẫn không thể hiểu được vì sao em chồng lại ra tay với 2 con trai của mình tàn độc đến vậy, khiến cháu N. không qua khỏi.

Chăm chú lắng nghe từng đoạn cáo trạng, từng lời khai của bị cáo, bà Nhiễu nhiều lần chết điếng cả người, rồi bật khóc giữa tòa. Những giọt nước mắt của người mẹ không chỉ thương tiếc cho đứa con trai xấu số, mà còn tức tưởi vì hành động mà bị cáo Bích gây ra.

Bà Nhiễu nói rằng, khi cháu N. xảy ra biến cố, bà chưa từng mảy may nghĩ rằng Bích có liên can, chứ đừng nói đến việc nghi ngờ em chồng là kẻ thủ ác. Bởi bà Nhiễu luôn cho rằng, không ai có thể nhẫn tâm đến mức hạ độc cháu ruột của mình như vậy.

Khi nhà xảy ra liên tiếp 4 cái chết (chồng bà Bích, cha ruột bà Bích, cháu trai bà Bích và con trai bà Nhiễu), hàng xóm cũng đồn đoán về chuyện trùng tang, khiến gia đình "bán tin, bán nghi" và không trình báo công an.

“Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi không bất hòa, mâu thuẫn với ai. Với Bích, cũng chỉ là những mẫu chuyện vặt vãnh. Tôi nào ngờ, Bích lại ra tay tàn nhẫn như vậy", bà Nhiễu nói.

Là em ruột của Bích, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1990) là mẹ nạn nhân N.K.D. (SN 2017) nghẹn ngào cho biết, trong cuộc sống, 2 chị em tình cảm, quấn quýt nhau.

"Tôi chỉ giận chị Bích chuyện mẹ cầm cố nhà đưa tiền cho anh chị trả nợ thôi. Ngoài ra, trong cuộc sống chẳng có mâu thuẫn gì khác", chị Trang bật khóc.

Ông Nguyễn Canh Thân (chồng bà Nhiễu) vẫn canh cánh một câu hỏi chưa có câu trả lời, vì sao em gái có thể ra tay hạ độc 2 con của ông.

Ông Thân cho rằng trong vấn đề sống chung, ông không hay biết giữa vợ mình và em gái có mâu thuẫn. Với ông, chuyện em chồng, chị dâu sống chung với nhau, đôi lúc có những bất đồng, nhưng không đến mức phải đẩy mọi chuyện đi xa như vậy.

Khi chủ tọa phiên tòa tuyên Bích lĩnh án tử hình, ông Thân trầm ngâm một lúc rồi thở dài. "HĐXX đã xử đúng người, đúng tội. Hành động của em gái tôi không thể nào cứu vãn", ông Thân chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khoảng lặng

12h30, phiên tòa kết thúc, bị cáo Bích được cảnh sát áp giải ra xe để đưa về trại tạm giam. Không như những phiên tòa khác, người thân tranh thủ từng khoảnh khắc để hỏi thăm, an ủi bị cáo. Đằng này, Bích rời đi trong lặng lẽ, không một người thân tiến lại gần, dù họ biết có thể đây là lần cuối gặp người từng là khúc ruột trong gia đình.

Dẫu biết tình thân vẫn là điều cao quý, nhưng họ khó có thể làm khác bởi những gì mà bị cáo Bích gây ra, không thể "một sớm, một chiều" mà người thân của bị hại có thể "chữa lành" hết tổn thương.

Phiên tòa đã để lại nhiều khoảng lặng cho người tham dự (Ảnh: Lê Trai).

Phiên tòa xét xử vụ án đầu độc 5 người thân bằng xyanua đã khép lại, bản án nghiêm khắc được tuyên.

Thế nhưng, trong lòng những người tham dự vẫn còn đọng lại nhiều day dứt, như lời trăn trở của chủ tọa: "Tại sao khi rơi vào nợ nần, mâu thuẫn gia đình, bị cáo không chọn chia sẻ hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, mà lại giải quyết mọi thứ bằng cách cực đoan đến vậy?".

Phải chăng, khi guồng quay cuộc sống ngày càng hối hả, khoảng lặng để sẻ chia và cảm thông càng vơi, ngay cả trong chính gia đình, để rồi những điều tưởng như nhỏ nhặt bị đẩy lên thành bi kịch?