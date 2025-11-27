Người đầu độc 4 thân nhân bằng xyanua: "Hành vi bị cáo rất bất nhân"

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bước vào phần xét hỏi, bị cáo Bích thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng và cho rằng việc mình làm là “rất bất nhân”. Bích khai động cơ đầu độc các cháu xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù với anh chị em ruột, chứ không xuất phát từ việc ghét các cháu. Riêng cái chết của chồng, Bích cho rằng ông tử vong do bệnh, vì thời điểm người chồng qua đời cách thời điểm bị đầu độc khoảng 10 tháng.

Bị cáo khai thêm, trong quá trình chung sống, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc, nợ nần. Bích nhiều lần bị yêu cầu vay mượn tiền để trả nợ, từ đó nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại phiên tòa sáng nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Bích khai đã mua chất độc xyanua trên mạng xã hội vào đầu năm 2023. Để được người bán đồng ý giao hàng, Bích nói dối rằng mua để rửa vàng, vì biết xyanua được sử dụng trong ngành kim hoàn.

“Bị cáo mang xyanua về nhà nhưng sau đó mẹ dùng sổ đỏ vay tiền cho bị cáo trả nợ, nên bị cáo không còn ý định tự tử. Tuy nhiên, chồng tiếp tục nợ nần nên bị cáo nảy sinh ý định dùng xyanua đầu độc chồng”, bị cáo Bích trình bày.

Tại phiên tòa, HĐXX đặt câu hỏi: “Bị cáo có mua bảo hiểm cho những người này không? Sau khi họ mất, bị cáo có nhận được tiền bảo hiểm không?”.

Bích khai đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước. Khi chồng qua đời, bị cáo nhận 500 triệu đồng; trường hợp con tử vong do đột tử, gia đình cũng nhận bảo hiểm.

Khi chủ tọa đề cập cái chết của cha và con trai, Bích khẳng định không đầu độc hai người này.

Chủ tọa đánh giá hành vi của bị cáo là “bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung”, đặc biệt nghiêm trọng khi nhắm vào chồng và ba người cháu ruột.

Bích nói rằng sau khi con trai mất, tinh thần sa sút, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với chị dâu hoặc em gái thì hằn học trỗi dậy, dẫn đến ý định gây hại các cháu để trả thù. Tại tòa, bị cáo bày tỏ hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Bích khai tháng 6/2024 từng đầu độc cháu N.H.B.T. (SN 2006). Sau đó, bị cáo mang chai nhựa chứa xyanua lên nghĩa trang gần nhà để chôn nhằm phi tang.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã tự thú việc đầu độc cháu T. và khai thêm đã dùng xyanua đầu độc chồng cùng hai người cháu khác trước đó.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo cáo trạng, do buồn chán vì chồng là ông N.T.T.T. chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần, Nguyễn Thị Hồng Bích đã mua khoảng 1kg chất độc xyanua qua Facebook với giá 1 triệu đồng, cất trong phòng ngủ với ý định tự tử.

Trong quá trình sinh sống, Bích và chồng cùng các thành viên trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn, khiến Bích nảy sinh ý định đầu độc họ.

Từ ngày 5/1/2023 đến 25/5/2024, Bích đã sử dụng chất độc xyanua để đầu độc chồng; cháu N.K.D. (SN 2017), cháu N.H.N. (SN 2012) và cháu N.H.B.T. (SN 2006).

Hậu quả làm 3 nạn nhân tử vong; riêng cháu N.H.B.T. được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu D. và cháu N. đều dưới 16 tuổi, cháu T. dưới 18 tuổi. Sau khi gây án, Bích mang chai nhựa chứa chất độc đến giấu tại khu vực bờ tường nghĩa trang Giáo xứ Bắc Minh, nơi sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.