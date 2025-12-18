Công an truy tìm đối tượng hành hung tài xế xe buýt ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (34 tuổi, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) để điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h40 ngày 14/12, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu vực thôn Nhà Thờ. Thời điểm này, xe buýt tuyến 67 đang dừng đỗ thì xảy ra va chạm với một ô tô. Sau va chạm, lái xe buýt bị một người hành hung, gây thương tích.

Đối tượng Phan Xuân Phúc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng trực tiếp hành hung lái xe buýt là Phan Xuân Phúc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa xác định được nơi ở của đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc theo quy định của pháp luật.

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng Phan Xuân Phúc, kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (liên hệ điều tra viên Trần Quang Minh, số điện thoại 0977.566.768) để phối hợp giải quyết vụ việc.