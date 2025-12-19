Lynk & Co và chặng đường 2 năm tại Việt Nam: Lấy trải nghiệm làm trọng tâm

“Có ba từ tôi dành cho Lynk & Co: sáng tạo - phong cách - kết nối”, chị Khánh Ái, chủ nhân chiếc Lynk & Co 06, chia sẻ cảm nhận về buổi bảo dưỡng xe. Không đặt nặng yếu tố kỹ thuật, chính sự đề cao cảm xúc và trải nghiệm khiến khách hàng như chị Ái nhớ về Lynk & Co.

Sở hữu xe từ đầu năm 2025, đến nay chiếc Lynk & Co 06 đã cùng chị Ái đi hơn 3.000km. Lần đầu đưa xe đi bảo dưỡng, chị Khánh Ái cho biết bản thân khá lúng túng khi chưa hiểu rõ các quy trình kỹ thuật. Tuy vậy, cảm giác lo lắng được thay thế bằng sự yên tâm, khi mọi bước kiểm tra đều được đội ngũ kỹ thuật giải thích một cách đơn giản, dễ hiểu.

Theo chị Ái, điều khiến trải nghiệm tại Lynk & Co trở nên khác biệt chính là ở cách thương hiệu tiếp cận khách hàng. Từ khâu tiếp nhận xe, hướng dẫn chi tiết từng hạng mục, đến không gian chờ với cà phê và trái cây, mọi thứ mang cảm giác showroom giống một khu trưng bày phong cách sống. Cách phục vụ thân thiện khiến việc bảo dưỡng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ngay cả khi chiếc xe gặp vấn đề vào buổi tối muộn tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Lynk & Co. Không chỉ khi đến showroom, mà ở bất cứ đâu tôi cũng được hãng hỗ trợ kịp thời", chị Ái chia sẻ.

Chị Khánh Ái là 1 trong hàng nghìn khách hàng của Lynk & Co tại Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Chị Khánh Ái là 1 trong hàng nghìn khách hàng đã gắn bó với Lynk & Co và góp phần tạo nên dấu mốc kỷ niệm hai năm hãng xe hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Với thông điệp “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới”, đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, đây còn là thời điểm thương hiệu bắt đầu cho thấy rõ hơn cách lựa chọn phát triển: chậm rãi, tập trung vào trải nghiệm và lấy sự đồng hành với khách hàng làm trọng tâm.

Co:Talk là buổi giao lưu chia sẻ về Lynk & Co với hành trình 2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới (Ảnh: Lynk & Co).

Hành trình chinh phục khách hàng Việt bằng những điều tinh tế và đầy cảm xúc

Hai năm trước, khi Lynk & Co chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, thương hiệu gặp không ít thách thức trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành ô tô. Với thiết kế trẻ trung, tư duy khác biệt và mô hình tiếp cận mới mẻ giúp Lynk & Co thu hút sự chú ý của khách hàng Việt. Sau hai năm, dấu ấn của Lynk & Co dần rõ nét hơn.

Khách hàng Lynk & Co mừng kỷ niệm 2 năm thành lập thương hiệu (Ảnh: Lynk & Co).

Từ năm 2023 đến nay, Lynk & Co đã xây dựng mạng lưới khoảng 40 showroom cùng hơn 70 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Tuy nhiên, Lynk & Co không đặt trọng tâm vào số lượng đơn thuần. Mỗi điểm chạm, từ không gian trưng bày đến khu vực dịch vụ, đều được xây dựng theo một chuẩn trải nghiệm thống nhất. Khách hàng không chỉ “đến mua xe”, mà được tư vấn, lắng nghe và đồng hành trong suốt quá trình sở hữu.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ triết lý “New Premium” mà Lynk & Co theo đuổi. Với hãng xe, cao cấp là để mang lại cảm giác dễ tiếp cận, thoải mái và phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Song song với hạ tầng, Lynk & Co đầu tư mạnh vào yếu tố con người. Đội ngũ tư vấn bán hàng và kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng vận hành linh hoạt theo điều kiện thực tế tại Việt Nam. Đây chính là nền tảng quan trọng để thương hiệu duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh hệ thống mở rộng nhanh.

Lynk & Co 06 là một trong những mẫu xe được đông đảo khách hàng Việt yêu thích (Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co xác định sản phẩm có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng chính dịch vụ hậu mãi mới quyết định mức độ gắn bó của khách hàng. Vì vậy, hậu mãi là một phần cốt lõi trong trải nghiệm khách hàng.

Lynk & Co duy trì mức dự trữ phụ tùng lên tới 95-97% giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng xe. Cùng với đó là quy trình dịch vụ minh bạch, chủ động thông tin và chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm.

Sau hai năm, Lynk & Co đã hình thành cộng đồng hơn 1.000 khách hàng, trong đó có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và chuyên môn cao.

Các buổi gặp gỡ, chia sẻ trải nghiệm và sự hiện diện thường xuyên của khách hàng trong các hoạt động cộng đồng cho thấy mối quan hệ giữa thương hiệu và người dùng đang được xây dựng theo hướng hai chiều, thay vì chỉ dừng lại ở giao dịch mua bán.

Cộng đồng Khách hàng Lynk & Co tham gia sự kiện kỷ niệm 2 năm thành lập thương hiệu (Ảnh: Lynk & Co).

Xe không chỉ để đi, mà để “sống cùng”

Một trong những điểm khác biệt của Lynk & Co nằm ở cách thương hiệu định vị sản phẩm. Xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà được đặt trong bối cảnh phong cách sống - từ thiết kế ngoại thất mang tính nhận diện cao, không gian nội thất chú trọng cảm xúc, đến hệ thống công nghệ và an toàn phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Lynk & Co tập trung vào trải nghiệm tổng thể, nơi công nghệ hỗ trợ người lái một cách tự nhiên, an toàn được tích hợp như tiêu chuẩn mặc định, còn thiết kế đóng vai trò tạo nên cá tính riêng cho chủ xe.

Cách tiếp cận này giúp Lynk & Co chinh phục nhóm khách hàng trẻ, sống tại đô thị và có gu lựa chọn rõ ràng. Việc mở rộng dải sản phẩm từ xe động cơ đốt trong đến các dòng PHEV ứng dụng công nghệ EM-P cho thấy thương hiệu đang chuẩn bị cho những thay đổi dài hạn của thị trường.

Kỷ niệm hai năm Lynk & Co hiện diện tại Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Sau hai năm đặt nền móng, Lynk & Co đang bước vào giai đoạn phát triển đòi hỏi sự bền bỉ và nhất quán hơn. Kế hoạch mở rộng công nghệ ICE, PHEV và EV, cùng dự kiến bổ sung trạm sạc điện tại hệ thống showroom từ năm 2026, cho thấy định hướng xây dựng một hệ sinh thái di chuyển toàn diện của hãng.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm hoạt động tại Việt Nam, Lynk & Co triển khai chương trình tri ân “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới” dành cho cộng đồng khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu.

Theo đó, khách hàng Lynk & Co nhận quà tặng thương hiệu phiên bản giới hạn cùng phiếu ưu đãi dịch vụ Carpla “Cool Care Credit” trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng nâng cấp hoặc mua thêm xe được áp dụng ưu đãi 10 triệu đồng và một năm bảo hiểm thân vỏ cho xe mới. Trong khi đó, khách hàng mua xe lần đầu được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, kèm phiếu ưu đãi phụ kiện giá trị cao, triển khai trong tháng tri ân.

Nhìn lại chặng đường hai năm, Lynk & Co đang từng bước khẳng định bản sắc của thương hiệu tại Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị dài hạn và trải nghiệm cá nhân, hành trình “kết nối phong cách sống” của Lynk & Co là một chặng đường đầy dấu ấn và đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn cùng khách hàng.