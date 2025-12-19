AIA Việt Nam và chiến lược tiếp cận mới dành cho phân khúc khách hàng cao cấp

Khi giá trị của bảo hiểm được nâng tầm

AIA Việt Nam thấu hiểu được những thách thức, băn khoăn trong bài toán đầu tư tài chính của các khách hàng cao cấp khi vừa phải đảm bảo sự phát triển trong bối cảnh kinh tế khó khăn vừa giữ gìn và duy trì giá trị tài sản.

Với mong muốn trở thành người đồng hành, AIA Việt Nam không ngừng nỗ lực trong việc tìm ra các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đa chiều và phục vụ cho các khách hàng cao cấp.

AIA Việt Nam mở ra một hướng tiếp cận mới cho thị trường bảo hiểm nhân thọ, nơi giải pháp bảo vệ dành cho khách hàng cao cấp đòi hỏi tính cá nhân hóa rõ nét hơn và giá trị bảo vệ sức khỏe, tinh thần, tài chính ưu việt hơn.

AIA Việt Nam đang hướng tới việc định hình lại cách tiếp cận dành cho phân khúc khách hàng thông qua chiến lược AIA Elite (Ảnh: AIA Việt Nam).

Các giải pháp trong khuôn khổ chiến lược được thiết kế riêng cho nhóm doanh nhân, nhà đầu tư và thương gia; những người có tiềm lực tài chính mạnh đang mong muốn tạo nên một hệ giá trị toàn diện cả về tài chính lẫn giá trị tinh thần.

Đại diện AIA Việt Nam nhận định, nếu trước đây, bảo hiểm nhân thọ được xem như dự phòng tài chính, thì nay, sẽ trở thành một phần trong việc hoạch định tài sản của phân khúc khách hàng cao cấp.

Có ba lý do tạo ra xu hướng đó: Tổng tài sản lớn được hình thành đòi hỏi giải pháp bảo vệ tài sản và kế hoạch chuyển giao hiệu quả; Trách nhiệm với gia đình nhiều thế hệ và tầm nhìn dài hạn đối với tài sản ngày càng được quan tâm và đề cao hơn; Tuổi thọ tăng cao và ý thức chăm sóc sức khỏe của những người giàu có ngày càng được nâng cao.

Với cách tiếp cận này, mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chỉ là cam kết tài chính của AIA Việt Nam với khách hàng, mà là trải nghiệm được cá nhân hóa giữa bảo vệ tài chính kết hợp tư vấn hoạch định tài sản.

Bốn trụ cột xoay quanh sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng cao cấp

Dưới định hướng tạo nên sản phẩm bảo hiểm cho phân khúc khách hàng cao cấp, AIA Việt Nam mang đến hệ giá trị dựa trên bốn trụ cột dưới đây.

Sản phẩm cốt lõi: giải pháp bảo hiểm tài chính theo nhu cầu, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với hạn mức gia tăng giúp khách hàng an tâm khi rủi ro và đảm bảo giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Hoạch định tài sản: dịch vụ lập kế hoạch phân bổ tài sản toàn diện, đảm bảo sự chuyển giao giá trị qua các thế hệ theo mong muốn của khách hàng.

Hệ sinh thái sức khỏe: cùng với mạng lưới toàn cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ưu tiên, được tư vấn chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia quản lý hồ sơ chuyên biệt.

Phong cách sống: những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ mang đến khám phá nghệ thuật độc đáo khẳng định đẳng cấp và phong vị sống của các khách mời cao cấp.

Đây là sự kế thừa nền tảng mà AIA Việt Nam đã tạo dựng trong hành trình giúp mỗi gia đình Việt sống “khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn”.

“Khảm tinh hoa, vững gia sản” cùng AIA Elite

Mở đầu cho chiến dịch xây dựng sản phẩm bảo vệ cho phân khúc khách hàng cao cấp, AIA Việt Nam lựa chọn kết nối bằng cảm xúc thông qua chuỗi sự kiện trải nghiệm phong cách sống. Không gian nghệ thuật nước hoa cao cấp tại Hà Nội và TPHCM đã trở thành những sự kiện tạo hứng thú với các khách hàng của AIA và các đối tác.

Sự kiện “Seal of Eternity” diễn ra tại VPBank Diamond Flaship Lounge vừa qua (Ảnh: AIA Việt Nam).

Chương trình âm nhạc “Spring Quintessence” vào dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới sẽ là một hoạt động tiếp nối sự ra mắt của hành trình “Khảm tinh hoa, vững gia sản”; với mong muốn mang đến một không gian cảm xúc giao mùa tinh tế cùng dàn nhạc Musique de Salon được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Đức Trí.

Đêm nhạc sẽ là hành trình của cảm xúc chân thực bằng những ca khúc vẫn vẹn nguyên giá trị tinh thần qua nhiều thế hệ, như cách mà AIA sẽ đồng hành trong kế hoạch tài chính của khách hàng AIA Elite.

Chương trình âm nhạc “Spring Quintessence” vào dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: AIA Việt Nam).

Bằng việc kết hợp giữa tài chính, sức khỏe và phong cách sống, AIA Việt Nam mở ra cách tiếp cận mới cho người Việt hiện đại. Mỗi giá trị, mỗi trải nghiệm AIA Việt Nam mang lại cho khách hàng như một mảnh ghép, góp phần hoàn thiện bức tranh cuộc sống và hành trình của mỗi khách hàng.

Với AIA Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là phòng ngừa rủi ro, mà là bảo chứng cho một cuộc sống an toàn, tinh tế và đầy cảm hứng.

Thông tin chi tiết về chương trình khách hàng AIA Elite và các đặc quyền cao cấp có tại https://www.aia.com.vn/vi/elite/gioi-thieu.html