Sony ra mắt máy ảnh Alpha 7 V: Bứt phá sức mạnh AI và tốc độ

Sản phẩm sở hữu cảm biến hình ảnh Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần hoàn toàn mới với độ phân giải lên đến 33.0 megapixel, kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2™ hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI từ dòng α™ (Alpha™) mới nhất.

Những nâng cấp này mang đến bước tiến về hiệu suất hình ảnh, tối ưu khả năng chụp ảnh và quay video trong nhiều điều kiện tác nghiệp.

Alpha 7 V - Máy ảnh Hybrid Full-frame linh hoạt, mạnh mẽ và toàn diện dành cho thế hệ sáng tạo mới (Ảnh: Sony).

Bên cạnh đó, Sony cũng ra mắt SEL2870 thế hệ thứ 2, ống kính zoom tiêu chuẩn full-frame gọn nhẹ, hỗ trợ tối đa cho khả năng chụp liên tục tốc độ cao của Alpha 7 V.

Đại diện Sony giới thiệu Alpha 7 V tại sự kiện ra mắt sản phẩm (Ảnh: Sony).

Công nghệ AI nâng tầm hiệu năng

Alpha 7 V tích hợp bộ xử lý AI vào chip xử lý BIONZ XR2, mang đến cải tiến về tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy cho hệ thống lấy nét tự động. Theo đo lường nội bộ của Sony, máy sở hữu hiệu năng Real-time Recognition AF cải thiện đến 30%, cho khả năng nhận diện chủ thể ngay lập tức và bám nét với độ chính xác cao.

Với 759 điểm lấy nét theo pha và vùng phủ khung hình lên đến 94%, Alpha 7 V đảm bảo theo dõi chủ thể chính xác trên toàn bộ khung hình, ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp.

Ngoài ra, xử lý RAW độ phân giải cao nay được hỗ trợ thông qua ứng dụng Imaging Edge Desktop, mang lại sự linh hoạt tối đa trong hậu kỳ.

Máy ảnh Alpha 7 V tích hợp bộ xử lý AI vào chip xử lý BIONZ XR2 (Ảnh: Sony).

Chụp tốc độ cao với chất lượng hình ảnh sắc nét

Sự kết hợp giữa cảm biến Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần với tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 4,5 lần so với Alpha 7 IV và bộ xử lý BIONZ XR2™ cho chất lượng hình ảnh cao.

Hệ thống theo dõi chủ thể chuẩn xác với khả năng tính toán AF/AE lên đến 60 lần mỗi giây và chụp liên tục không blackout lên đến 30 fps với AF/AE tracking giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc.

Ảnh chụp từ máy ảnh Sony Alpha 7 V (Ảnh: Sony).

Khi chụp ảnh tĩnh, tính năng Pre-Capture cho phép ghi hình trước khi người dùng nhấn nút chụp đến 1 giây.

Tính năng Pre-Capture giúp bắt trọn chi tiết từng khoảnh khắc chuyển động (Ảnh: Sony).

Alpha 7 V được thiết kế để mang lại khả năng sáng tạo tối đa, với dải tương phản động lên đến 16 stop, tái hiện chi tiết nổi bật ở cả vùng sáng và vùng tối.

Máy ảnh Alpha 7 V tái hiện sắc độ chuyển tiếp mượt mà và tự nhiên, ngay cả trong những cảnh có độ tương phản cao (Ảnh: Sony).

Tính năng cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI được nâng cấp, giúp phân tích bối cảnh và nguồn sáng tốt hơn để máy tự điều chỉnh màu sắc chính xác, ổn định.

Tính năng cân bằng trắng tự động giúp giảm khối lượng công việc hậu kỳ (Ảnh: Sony).

Quay video linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sáng tạo

Mở rộng tiềm năng sáng tạo cho nhà làm phim đa năng, Alpha 7 V bổ sung các chế độ quay 4K, bao gồm 4K 60p full-frame, và 4K 120p APS-C/Super 35mm, mang lại chất lượng hình ảnh giàu chi tiết và linh hoạt khi xử lý hậu kỳ.

Máy ảnh được trang bị chế độ đọc toàn bộ điểm ảnh, không cắt khung giúp ghi hình 4K sắc nét đến từng chi tiết (Ảnh: Sony).

Chế độ Dynamic Active Mode giúp video mượt mà và ổn định. Tính năng Auto Framing sử dụng AI để nhận diện và tối ưu bố cục cho chủ thể trong quá trình quay, tạo nên khung hình ổn định trong nhiều tình huống.

Ngoài ra, khả năng giảm nhiễu trong máy và cải thiện micro tích hợp giúp ghi âm chất lượng cao, hạn chế tiếng ồn nền và giữ âm thanh tự nhiên.

Được thiết kế để tối ưu trải nghiệm người dùng khi tác nghiệp, Alpha 7 V hỗ trợ wi-fi 6E giúp truyền dữ liệu không dây.

Máy ảnh Alpha 7 V được cải tiến cho khả năng vận hành bền bỉ (Ảnh: Sony).

Alpha 7 V đã được nâng cấp thời lượng sử dụng, cho phép ghi hình kéo dài mà không gián đoạn. Chế độ Monitor Low Bright giúp tiết kiệm pin đáng kể, trong khi hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho phép quay 4K trong thời gian dài mà không ảnh hưởng chất lượng hay gặp phải tình trạng quá nhiệt.

Ống kính SEL2870 kết hợp cùng máy ảnh lấy nét ngay cả khi zoom, cùng hỗ trợ thở tiêu cự tích hợp (Ảnh: Sony).

Ống kính SEL2870 thế hệ thứ 2 (SEL28702) được thiết kế để khai thác trọn vẹn khả năng chụp liên tục của cảm biến Alpha 7 V. Khi kết hợp cùng các máy ảnh tương thích, ống kính mang đến tốc độ AF/AE tracking đến 120 fps, chụp liên tục ổn định, chống rung thân máy.

Ảnh chụp từ sự kiện ra mắt máy ảnh Alpha 7 V (Ảnh: Sony).

Thân máy Alpha 7 V đã mở bán từ tại Việt Nam từ ngày 2/12 với mức giá 69,99 triệu đồng.