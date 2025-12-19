Trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết từ tháng 1 đến tháng 3

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Trường Đại học Lạc Hồng, tất cả sinh viên khoá 2024 trở về trước sẽ nghỉ Tết từ ngày 18/1/2026 đến 1/3/2026. Chỉ riêng sinh viên khoá 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25/1/2026 đến 1/3/2026.

Nhiều trường đại học ở phía Nam cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài hơn một tháng (Ảnh: N.T).

Như vậy, sinh viên trường này sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài 36 ngày đối với khoá 2025 và 43 ngày với các khoá còn lại.

Tính đến thời điểm này, đây là trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày nhất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, việc bố trí kỳ nghỉ Tết dài ngày cho sinh viên được nhà trường cân nhắc trên cơ sở đảm bảo đầy đủ khung thời gian đào tạo theo quy định, đồng thời cân đối với điều kiện thực tế của người học.

Cụ thể, mỗi học kỳ, tại Trường Đại học Lạc Hồng gồm 15 tuần học chính thức, 1 tuần dự trữ để dạy bù trong trường hợp giảng viên dạy thiếu tiết và 4 tuần dành cho thi kết thúc học phần.

Năm nay, sinh viên khóa 2024 trở về trước được nghỉ Tết 6 tuần, sinh viên khóa 2025 nghỉ 5 tuần. Thời gian nghỉ Tết dài hơn sẽ được cân đối bằng việc điều chỉnh thời gian nghỉ hè ngắn lại, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ, bên cạnh yếu tố học tập, nhà trường cũng xem xét lợi ích của sinh viên khi dịp Tết là thời điểm có nhiều cơ hội việc làm thời vụ. Có thời gian làm thêm không chỉ giúp các em tăng thêm thu nhập mà còn tích lũy kinh nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc, ý thức kỷ luật và khả năng thích ứng với môi trường lao động, tạo nền tảng tốt hơn cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

“Đồng thời, việc cho sinh viên nghỉ sớm giúp các em chủ động sắp xếp kế hoạch về quê, mua vé tàu xe thuận lợi hơn, giảm áp lực và chi phí so với thời điểm cận Tết”, ông Quỳnh nói.

Trường Đại học Luật TPHCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết tính từ tháng 1 và đi học trở lại vào tháng 3. Cụ thể, sinh viên sẽ được nghỉ từ ngày 31/1/2026 đến ngày 1/3/2026, đi học trở lại vào ngày 02/03/2026.

Theo thông báo của trường, lịch nghỉ Tết kéo dài để sinh viên chủ động cho các kế hoạch cá nhân vào dịp Tết, đảm bảo sinh viên có khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn bên gia đình, đồng thời duy trì nhịp độ học tập trong học kỳ mới.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tháng, từ 1/2/2026 đến 1/3/2026, đi học trở lại vào ngày 2/3/2026.

Bà Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, cho biết sinh viên trường có lịch học theo 4 học kỳ nhỏ trong năm học. Sau mỗi học kỳ sinh viên sẽ có một tuần thi và 1 tuần dự trữ.

Các trường có lịch nghỉ Tết để sinh viên chủ động kế hoạch học tập, làm thêm, nghỉ ngơi (Ảnh: Phong Đoàn).

Sinh viên được thông tin về lịch trình học tập để chủ động kế hoạch trong học tập. Ngoài ra, khi xếp lịch học, trường chú trọng đến yếu tố lễ, Tết nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại phù hợp, thuận lợi.