Xe cứu thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành sử dụng sai mục đích

Tối 18/12, thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiêm liên quan của các cá nhân, tổ chức liên quan vụ xe cứu thương tông vào xe đầu kéo container trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến 3 người tử vong.

Theo Cục C08, qua xác minh, xe cứu thương biển số 51B-512.xx thuộc Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ (địa chỉ đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khoảnh khắc ô tô cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Video tổng hợp: Hoàng Hướng).

Ngày 16/2, theo đề nghị của gia đình nạn nhân N.T.L.A. (đã tử vong trong một vụ tai nạn), bộ phận điều xe của Bệnh viện Chợ Rẫy phát hành phiếu điều động xe cứu thương để đưa nạn nhân ra viện, đi cùng 4 người thân từ TPHCM đến phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Quá trình vận chuyển, trên xe không có bác sĩ, nhân viên y tế đi kèm.

Xe cứu thương do ông N.H.T. (50 tuổi, ngụ phường Phú Thọ) điều khiển. Trên đường di chuyển, tài xế bật còi, đèn ưu tiên và xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo C08, việc bật còi, đèn ưu tiên trong trường hợp trên là sai quy định pháp luật, do xe không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Pháp luật quy định xe cứu thương chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi chở hoặc đón người bệnh cấp cứu; vận chuyển nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực.

Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: CTV).

Thời gian qua, lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xử phạt 125 trường hợp xe cứu thương vi phạm quy định về sử dụng tín hiệu ưu tiên.

Trong thời gian tới, Cục C08 sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng còi, đèn ưu tiên và kiên quyết thu hồi giấy phép đối với xe cứu thương vi phạm.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, lúc 0h14 ngày 18/12, tại khu vực trạm dừng nghỉ ở Km41 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương và xe đầu kéo.

Thời điểm trên, xe cứu thương (loại 12 chỗ) do nam tài xế cầm lái chạy trong đường dẫn vào trạm dừng nghỉ, đã tông vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42, kéo theo sơ-mi, rơ-móc biển số 38R-018.87.

Sau cú va chạm mạnh, xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc này có 5 người, trong đó 2 người kịp thời thoát ra ngoài, 3 người còn lại bị mắc kẹt trong xe và tử vong do bị cháy.