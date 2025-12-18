Nam sinh TPHCM bị đánh giữa đường

Ngày 18/12, người dùng mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy tấn công một nam sinh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 17/12 trên đường Thới An 15, phường Thới An.

Hai thanh niên chặn đánh nam sinh trên đường ở phường Thới An (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy nam sinh đeo balo, mặc áo khoác, bên trong mặc đồng phục thể dục của một trường THPT ở TPHCM.

Thời điểm trên, nam sinh đi bộ cùng nhóm bạn trên đường Thới An 15, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát. Sau vài lời qua tiếng lại, hai thanh niên lao vào đánh liên tiếp khiến nam sinh gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, một số người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn. Hai thanh niên lên xe máy rời đi ngay sau đó.

Công an phường Thới An đang mời những người liên quan lên làm việc để xác minh nguyên nhân và xử lý theo quy định.