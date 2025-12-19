LiveSpo khởi công xây dựng nhà máy, mở rộng năng lực sản xuất

Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế Việt Nam với quy mô và công suất mở rộng đáng kể so với trước đây, đồng thời tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững theo chuẩn công trình xanh EDGE, ở cấp độ 2. Dự án có tổng diện tích xây dựng theo kế hoạch gần 16.000m², dự kiến đi vào hoạt động năm 2027.

Lễ khởi công dự án Nhà máy LiveSpo Pharma diễn ra vào ngày 16/12 (Ảnh: LiveSpo).

Theo đại diện LiveSpo, trọng tâm của dự án không chỉ nằm ở việc đáp ứng tiêu chuẩn, mà ở việc nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và kiểm soát chất lượng trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động.

Trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, GMP được xem là nền tảng để bảo đảm quy trình sản xuất được vận hành đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch về chất lượng. Việc xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn này cho phép doanh nghiệp chủ động kiểm soát các khâu trong sản xuất, đặc biệt khi năng lực sản xuất được mở rộng ở quy mô lớn hơn.

Với LiveSpo, dự án xây dựng nhà máy giai đoạn I được xác định là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự kết nối và đồng bộ giữa nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Khi năng lực sản xuất được nâng lên, doanh nghiệp có điều kiện chủ động hơn trong vận hành, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm được chuẩn hóa và duy trì nhất quán khi đưa ra thị trường.

Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh - Nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty TNHH LiveSpo Pharma - chia sẻ tại Lễ khởi công nhà máy (Ảnh: LiveSpo).

Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh - Nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty TNHH LiveSpo Pharma - cho biết: “Với chúng tôi, ‘A Future Without Antibiotics’ (Vì tương lai không kháng sinh) không thể thành hiện thực nếu chỉ dừng lại ở nghiên cứu và phát triển.

LiveSpo đã xây dựng nền tảng sản xuất theo tiêu chuẩn GMP từ những giai đoạn trước, và bước đi lần này là sự đầu tư nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất sản xuất ở một cấp độ cao hơn.

Là một công ty công nghệ sinh học cung cấp các thương hiệu men vi sinh bào tử lợi khuẩn dạng nước cho nhiều thị trường, chúng tôi cần một hệ thống sản xuất đủ lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn và được kiểm soát chặt chẽ, để bảo đảm các giá trị khoa học được nghiên cứu có thể hiện thực hóa thông qua những sản phẩm an toàn, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu lâm sàng, mang tới cho thị trường các sản phẩm có chất lượng cao nhất”.

Trong nhiều năm qua, LiveSpo theo đuổi định hướng phát triển lấy R&D (nghiên cứu và phát triển) làm nền tảng, với các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bài bản. Nền tảng khoa học này là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực sản xuất khi quy mô sản phẩm và thị trường mở rộng.

Theo đó, việc đầu tư hạ tầng sản xuất không được nhìn nhận như một sự thay đổi định hướng, mà là bước nâng cấp cần thiết nhằm củng cố và nâng chuẩn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhà máy giai đoạn I không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại, mà còn tạo nền tảng để LiveSpo tiếp tục mở rộng và nâng cấp năng lực sản xuất trong tương lai, hướng tới các chuẩn mực cao hơn của thị trường.

Toàn cảnh dự kiến nhà máy LiveSpo rộng gần 16.000m2 dự kiến xây dựng tại tỉnh Hưng Yên (Ảnh LiveSpo).

Trong dài hạn, dự án nhà máy cũng nằm trong lộ trình hiện thực hóa sứ mệnh “A Future Without Antibiotics” mà LiveSpo theo đuổi. Không dừng lại ở thông điệp, doanh nghiệp lựa chọn hành động cụ thể để hiện thực sứ mệnh này, tập trung vào năng lực thực thi và hệ thống sản xuất được kiểm soát.

Thông qua việc kết hợp nghiên cứu khoa học với năng lực sản xuất ở quy mô lớn hơn, LiveSpo hướng tới mục tiêu mang lại cho cộng đồng những giải pháp chăm sóc sức khỏe có giá trị khoa học ổn định, bền vững.

LiveSpo là công ty công nghệ sinh học tiên phong tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển bào tử lợi khuẩn dạng nước - công nghệ giúp lợi khuẩn có độ bền cao, có hiệu quả rõ rệt và sống sót qua môi trường như acid dạ dày và phát huy hiệu quả tại cơ quan đích.

Sứ mệnh “Vì tương lai không kháng sinh” được triển khai qua các giải pháp ứng dụng trong tiêu hóa, hô hấp, da liễu và các cửa ngõ khác của cơ thể giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường hàng rào miễn dịch đầu tiên, bảo vệ cơ thể bởi các tác nhân (virus, vi khuẩn) tấn công cơ thể.

Các sản phẩm được thử nghiệm lâm sàng độc lập, đăng ký tại ClinicalTrials.gov và nhiều nghiên cứu được bình duyệt, công bố trên Nature Portfolio, khẳng định tính an toàn và hiệu quả.