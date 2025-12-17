Truy tìm người bán xe biển ngũ quý 9 hơn 28 tỷ đồng cho đại gia An Giang

Ngày 17/12, Công an tỉnh An Giang phát tin truy tìm đối tượng Đặng Văn Vui (43 tuổi, cư trú ấp Bình Hòa, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ thông tin tố giác hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh nội dung tin tố giác của người dân xác định, từ ngày 20/8 đến tháng 10, Đặng Văn Vui có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 28,5 tỷ đồng của ông Đ.V.C. bằng hình thức mua bán xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport, biển số 50N1-999.99 kèm giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đặng Văn Vui (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, ông C. phát hiện số khung không đúng nên nghi vấn là giấy tờ giả. Ông C. làm đơn tố giác Vui lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện không rõ Vui đang ở đâu, công an tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Vui thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gặp điều tra viên Huỳnh Văn Trọng qua số điện thoại 0962999967.