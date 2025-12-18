Thanh Hóa triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp

Ngày 18/12, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong năm 2025, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đơn vị đã chủ động nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình chính xác, kịp thời tham mưu giải quyết 19 điểm nghẽn trong triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 02 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Công an tỉnh cũng đã giải quyết khó khăn, vướng mắc của 5 nhóm vấn đề trên lĩnh vực an ninh chính trị và xử lý các điểm nghẽn liên quan đến mỏ khoáng sản, dự án, công trình chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, bao gồm Nghị quyết số 12 về miễn toàn bộ phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, và nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tá Hoàng cho biết tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2025 đạt 94,2%; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt trên 84%.

Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm, triệt xóa 3 băng nhóm với 77 đối tượng hình sự "núp bóng" doanh nghiệp, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi - tức trùm giang hồ Vi “Ngộ” (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm 36,86% so với cùng kỳ năm 2024. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, chức vụ, môi trường được triển khai quyết liệt, bài bản.

Lực lượng công an đã điều tra, khởi tố 167 vụ vi phạm nghiêm trọng trong các lĩnh vực đấu thầu, đầu tư công, tài chính, đất đai, khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm.

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ, qua đó xác định được thông tin của 7 liệt sỹ. Tỉnh cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhân viên lấy mẫu để giám định ADN cho thân nhân các liệt sỹ (Ảnh: Thanh Tùng).

Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong 3 đơn vị trên cả nước có số lượng hồ sơ phát sinh thực hiện nhóm dịch vụ công trên 4 lĩnh vực: cư trú; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; con dấu. Đây cũng là địa phương đầu tiên chủ động số hóa trên 1 triệu túi hồ sơ cư trú, đạt 100% chỉ trong 2 tháng.

Trong năm qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí. Thời gian giải quyết 10/23 thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý phương tiện được cắt giảm so với quy định; thời gian cấp số giấy phép lái xe cho người dân được rút ngắn, chỉ còn gần 2 giờ làm việc.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong 8 thành tựu nổi bật của tỉnh.

Ngoài ra, đơn vị có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 10 Huân chương Chiến công; 33 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 2 Huân chương Dũng cảm.