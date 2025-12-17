Mang thùng rượu chứa 20 tỷ đến phòng lãnh đạo Tập đoàn Cao su để đưa hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Phạm tội vì từng được giúp đỡ

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 1 cũ, TPHCM) có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, ông Thung, ông Linh, ông Dừa cùng các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm. Sau đó, nhóm này chuyển nhượng khu đất “vàng” cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra cho biết, ông Lê Quang Thung khai có quen biết với Lê Y Linh và được người này hỗ trợ đưa con trai ra nước ngoài chữa bệnh nên đã chủ động giúp đỡ, với điều kiện Linh phải “chi lại” cho phía Tập đoàn Cao su số tiền 3 triệu USD.

Ông Lê Quang Thung (Ảnh: Xuân Duy).

Sau đó, Thung giới thiệu Đặng Phước Dừa hợp tác với Linh để lo thủ tục, quan hệ với các cơ quan chức năng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thực hiện việc bán khu đất cho Linh và Dừa thông qua hình thức thành lập, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Theo thỏa thuận, Thung đã 2 lần nhận tiền từ Linh và Dừa với tổng số 500.000 USD.

Do việc chuyển nhượng mới hoàn tất khoảng 80%, Thung chưa yêu cầu thanh toán phần còn lại.

Nhận thức rõ sai phạm, Thung đã vận động gia đình nộp lại 11,4 tỷ đồng tương ứng số tiền đã nhận và nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trước khi nghỉ hưu, Thung gọi Trần Ngọc Thuận sang phòng làm việc, cho biết Linh là người từng giúp con trai mình chữa bệnh và đề nghị Thuận tạo điều kiện để Linh tiếp tục thực hiện dự án.

Cách giấu 45 tỷ đồng đi làm “quà”

Liên quan đến vụ án, bị can Đặng Phước Dừa khai rằng khoảng cuối tháng 1/2014, người này gọi điện hẹn gặp Thuận để đưa tiền nhưng do Thuận bận công tác nên chưa gặp được.

Vài ngày sau, Thuận chủ động hẹn gặp Dừa tại phòng làm việc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TPHCM). Tại đây, Dừa mang 20 tỷ đồng, đựng trong 4 vỏ thùng rượu Glentarlas, đưa cho Thuận. Khi Thuận hỏi “gì đấy”, Dừa trả lời là “tiền cảm ơn anh em Tập đoàn”.

Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất và thu tiền từ Công ty Quốc Cường Gia Lai, vào đầu tháng 9/2014, Dừa tiếp tục mang 25 tỷ đồng, cho vào 2 vali, đến nhà riêng của Thuận tại một khu biệt thự trên địa bàn quận 2 (cũ) để đưa.

Về phía mình, ông Trần Ngọc Thuận khai rằng trước khi giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, ông là Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT. Toàn bộ việc thỏa thuận bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn do Lê Quang Thung chỉ đạo. Đồng thời, người này khai bản thân Thuận không tham gia và cũng không biết việc thỏa thuận ăn chia giữa Thung với Linh và Dừa.

Ông Trần Ngọc Thuận (Ảnh: TTXVN).

Giữa năm 2013, sau khi được báo cáo việc Linh và Dừa đã nhận chuyển nhượng 80% vốn góp tại một công ty con của tập đoàn nhưng chưa thanh toán, Thuận nhận thấy có dấu hiệu sai phạm nên chỉ đạo thuê luật sư tìm phương án xử lý.

Trong bối cảnh không còn giải pháp khác, xét thấy dự án giúp Tập đoàn Cao su thu được tiền bán đất và Nhà nước thu được tiền sử dụng đất, Thuận đồng ý cho Linh và Dừa tiếp tục thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo đàm phán để thu hồi tiền bán đất.

Sau đó, theo đề nghị của ông Thung và Dừa về việc “tạo điều kiện” do Linh và Dừa đã chi nhiều khoản “ngoại giao”, Thuận chấp thuận cho tiếp tục mua khu đất.

Quá trình này, Thuận đã hai lần nhận tiền từ Dừa với tổng số 45 tỷ đồng. Theo lời khai của Dừa, một phần số tiền được chi cho một số cá nhân liên quan, số còn lại 37,5 tỷ đồng Thuận sử dụng cá nhân.

Nhận thức rõ sai phạm, ông Trần Ngọc Thuận đã phối hợp cùng gia đình nộp khắc phục 26,6 tỷ đồng và giao nộp một sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng.