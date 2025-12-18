Lý do bà Đào Thị Hương Lan từ chối nhận tiền trong vụ giao đất vàng ở TPHCM

Trong kết luận điều tra vụ án thâu tóm trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chỉ ra những sai phạm của cựu lãnh đạo UBND TPHCM.

Theo đó, Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) có nhiều sai phạm trong việc để doanh nghiệp tư nhân thâu tóm khu đất trên.

Từ bữa cơm thân mật đến quyết định giao đất vàng

Khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Với mong muốn mua lại khu đất trên để thực hiện dự án thương mại, tháng 12/2009, Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đến gặp bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) nhờ hỗ trợ thực hiện dự án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Lúc này, bà Hồng trả lời: “Nếu muốn làm thì Tập đoàn Cao su đứng ra làm, không để doanh nghiệp ngoài tập đoàn làm”.

Vài ngày sau, bà Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Dừa mời bà Hồng đến nhà Linh ăn cơm và đưa 10.000 USD.

Sau cuộc gặp này, theo lời bị can Dừa, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) chỉ đạo Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín.

Bà Đào Thị Hương Lan đang bị truy nã (Ảnh: Bộ Công an).

Tiếp đó, Dừa và Linh gặp bà Đào Thị Hương Lan nhờ sắp xếp việc giao đất cho Công ty Phú Việt Tín.

Tại cuộc gặp này, ông Dừa có đưa tiền nhưng bà Lan không nhận do quen biết gia đình. Sau đó, ông ta hứa khi dự án hoàn tất sẽ để bà Lan mua một căn hộ chung cư.

Sau cuộc gặp, bà Lan ký văn bản đề xuất thu hồi đất của hai công ty cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín. Đề xuất này được bà Nguyễn Thị Hồng chấp thuận và giao Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM làm thủ tục thu hồi.

Ngày 19/1/2010, ông Lê Quang Thung chỉ đạo hai doanh nghiệp cao su thực hiện thủ tục chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Linh và Dừa.

Từ chỉ đạo của bà Hồng, các cơ quan chức năng tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và giao cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án, khiến khu đất không còn thuộc sở hữu Nhà nước, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Bà Đào Thị Hương Lan hiện bỏ trốn và bị truy nã, chưa thể lấy lời khai; gia đình bà Lan đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Phạm tội do cả nể

Tại cơ quan điều tra, ông Dừa khai đã tiếp cận bà Nguyễn Thị Hồng thông qua chồng bà là ông Hồ Thanh Mẫn. Sau các cuộc gặp gỡ, ăn uống thân mật, bị can đưa cho bà Hồng 10.000 USD; đến dịp tân gia nhà bà Hồng tại huyện Hóc Môn, ông Dừa tiếp tục đưa thêm 50.000 USD để cảm ơn việc ký văn bản giao đất.

Ông Dừa còn khai đã đưa tiền, hứa tặng quà giá trị lớn cho một số cán bộ khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngoài lời khai, bị can không có chứng cứ chứng minh.

Bà Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Hồ Thanh Mẫn khai từng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín và xác nhận có hai lần cùng vợ dự các buổi ăn do Linh, Dừa mời. Trong đó, Linh có một lần đưa tiền cho bà Hồng nhưng ông không biết số tiền cụ thể.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Hồng khai nhận cuối năm 2010, ông Linh và Dừa đến mừng tân gia và đưa 50.000 USD. Bà Hồng thừa nhận Công ty Phú Việt Tín không phải đơn vị đang sử dụng khu đất nên việc thu hồi đất để giao chỉ định là không đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do nể nang mối quan hệ quen biết với Đặng Phước Dừa (bạn của chồng), bà Hồng vẫn thực hiện các thủ tục, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Với hành vi trên, bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng vụ án, Lê Y Linh và Đặng Phước bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, bà Hồng đã nộp lại 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Nhà chức trách cũng ghi nhận cho cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội.