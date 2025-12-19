Chặn đứng vụ vận chuyển 149 linh kiện lắp ráp súng từ Quảng Trị ra Hà Nội

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng.

Trước đó, tại đường Lê Quý Đôn, thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 50E-089.xx do có biểu hiện nghi vấn.

Số linh kiện lắp ráp súng bị thu giữ (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Tại hiện trường, công an phát hiện ông N.Đ.H. (SN 1981, trú tại khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) đang bốc 4 thùng hàng lên xe khách. Qua kiểm tra, các thùng hàng này chứa tổng cộng 149 linh kiện dùng để lắp ráp súng.

Bước đầu, ông H. khai nhận được một người tên P.T.L.H. (SN 1978, trú tại khóm Ka Tăng, xã Lao Bảo) thuê vận chuyển số hàng trên để giao cho tài xế xe khách, nhằm đưa ra Hà Nội.