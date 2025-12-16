Quá trình vây bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm có 2 hình xăm kỳ dị

Sáng 16/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ thành công Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê Thái Nguyên), đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, mang theo súng và từng chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 11h30 ngày 11/12, Vũ xuất hiện tại khu vực phường Vũng Áng. Từ nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan công an xác định đối tượng này đang bị truy nã toàn quốc.

Lý Văn Vũ bị bắt tại Hà Tĩnh sau hơn 200 ngày bỏ trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do Vũ thường xuyên di chuyển, có nhiều thủ đoạn đối phó, lực lượng công an đã triển khai gấp phương án vây bắt với 10 cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi báo cáo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Vũng Áng huy động lực lượng, chuẩn bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Ban đầu, các trinh sát sử dụng biện pháp nghiệp vụ dẫn dụ Vũ vào quán karaoke trên địa bàn.

Khi thời cơ chín muồi, cán bộ, chiến sĩ mặc thường phục đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

"Thời điểm bị bắt, Vũ có biểu hiện vùng vẫy, chống cự và không thừa nhận thân phận", lãnh đạo Công an phường Vũng Áng kể lại.

Lý Văn Vũ mang theo súng và nhiều viên đạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, trước các chứng cứ và đặc điểm nhận dạng do lực lượng công an đưa ra, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội sau hơn 200 ngày bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an thu giữ trên người Vũ khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn. Quá trình vây bắt diễn ra trong khoảng 30 phút.

Lý Văn Vũ là phạm nhân đang chấp hành án 24 năm 7 tháng tù tại Trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam - Bộ Công an). Vũ từng bị kết án về các tội Đe dọa giết người, Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 15/1/2024, Vũ bị công an phát hiện hành vi trộm cắp tài sản và trốn trong ngôi nhà tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, Vũ cầm khẩu súng colt bắn 2 phát về phía cảnh sát rồi chạy vào khu vực đồi núi.

Vũ bị bắt vào ngày 15/1/2024 tại Phú Thọ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt. 18h cùng ngày, Vũ bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khẩu súng colt bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Ngày 22/5, trong lúc lao động cải tạo, Vũ bỏ trốn khỏi trạm giam và bị truy nã toàn quốc. Cục Cảnh sát Quản lý trại giam sau đó chỉ đạo tổ chức truy bắt, cử nhiều tổ công tác lần theo dấu vết đối tượng và đề nghị công an các địa phương phối hợp.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại nhiều tỉnh đã vượt rừng, lội suối truy tìm, song Vũ liên tục thay đổi địa điểm, trốn thoát.

Ban đầu, Vũ ẩn náu trong rừng tại khu vực Yên Bái (cũ) 14-15 ngày, sống bằng nước suối và hoa quả rừng. Sau đó, Vũ di chuyển theo hướng Mộc Châu, Hòa Bình (cũ). Đến khoảng 14h40 ngày 8/6, Vũ tháo bỏ biển số xe rồi tiếp tục đi về hướng Phú Thọ.

Sau khi di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, Vũ bỏ trốn vào Tây Ninh để sang Campuchia. Từ Campuchia, đối tượng về Việt Nam, đi từ Tây Ninh về Nghệ An, vượt biên sang Lào. Khi quay lại, Vũ ra Hà Nội rồi di chuyển vào Hà Tĩnh và bị bắt giữ.

Vũ khai nhận thường xuyên đi ban đêm, men theo đường mòn, rừng núi hiểm trở, ngủ tại nhà hoang, nghĩa địa và không tiếp xúc nơi đông người để né tránh sự truy bắt. Anh ta đi tới đâu, trộm xe máy ở đó để làm phương tiện di chuyển.

Hiện Lý Văn Vũ đã được đưa trở lại Trại giam Yên Hạ để tiếp tục điều tra, lấy lời khai.