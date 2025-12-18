Đôi bạn dùng dao đe dọa, cướp túi xách của phụ nữ ở TPHCM

Ngày 18/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn cùng 2 đối tượng là Võ Phi Long (SN 2004) và Nguyễn Quốc Công (SN 2002, cùng ngụ xã Củ Chi) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khuya 22/11, bà N.T.L. (SN 1983, ngụ địa phương) chạy xe máy trên đường Đặng Công Bỉnh, ấp 24, xã Xuân Thới Sơn, bị 2 nam thanh niên chặn xe, cướp tài sản là điện thoại di động và tiền mặt.

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, truy xét, bắt giữ 2 nghi phạm gây án là Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai sống gần nhà, chơi thân từ nhỏ. Do cần tiền tiêu xài, cả 2 rủ nhau đi cướp tài sản.

Khuya 22/11, thấy bà L. chạy xe một mình, 2 thanh niên chặn đường, kề dao vào cổ nạn nhân đe dọa nhằm cướp tài sản. Khi bà L. nói tiền để trong cốp xe, Công liền mở cốp lấy túi xách màu đen rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Các đối tượng sau đó mở túi xách kiểm tra, phát hiện bên trong có một điện thoại di động và 5,2 triệu đồng. Hai thanh niên sau đó mang điện thoại đi bán và chia nhau tiền.

Theo cảnh sát, Công và Long có tiền án về tội Cướp tài sản.