Cựu Cục trưởng "tiếp tay" nhà máy sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của các chuyên viên trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) cho Công ty CP MediaUS do Nguyễn Năng Mạnh làm chủ tịch.

Những chiếc phong bì "bôi trơn"

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến năm 2024, Nguyễn Năng Mạnh đã chi tổng hơn 1 tỷ đồng cho Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của Công ty CP Dược phẩm MediUSA.

Mục đích của Mạnh là để đoàn kiểm tra, thẩm định ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để Công ty MediUSA và Công ty MediPhar khắc phục lỗi.

Cụ thể, để sớm được thẩm định, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Mạnh đưa Cao Văn Trung (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc Cục ATTP, Trưởng Đoàn thẩm định) 30 triệu đồng, để Trung đưa cho Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng) 10 triệu đồng và Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng) 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: S.K.).

Từ đó, ông Long và ông Phong tạo điều kiện, xếp lịch thẩm định Nhà máy MediUSA và Nhà máy MediPhar.

Sau khi Cục ATTP có các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định, vào các ngày 15/6/2020, 15/10/2020, 20/11/2023 và 04/11/2024, Mạnh đã 4 lần đưa cho Trung tổng 120 triệu đồng (30 triệu đồng/lần).

Số tiền này Trung đưa cho ông Long 4 lần, tổng 40 triệu đồng (10 triệu đồng/lần) và đưa cho ông Phong 4 lần, tổng 80 triệu đồng (20 triệu đồng/lần).

Ngày 19/6/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định tại nhà máy MediUSA, lập biên bản thẩm định kết luận công ty còn một số tồn tại, yêu cầu khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục trong vòng 90 ngày.

Cùng ngày, theo yêu cầu của Cao Văn Trung, Mạnh đưa cho Hà Thu Huyền 165 triệu đồng, được đóng trong các phong bì của Công ty MediUSA, trong đó phong bì của ông Phong đựng 50 triệu đồng, Trung 30 triệu đồng, Long 30 triệu đồng.

Đến ngày 23/11/2023, đoàn kiểm tra thẩm định lại nhà máy MediUSA, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Mạnh lại tiếp tục chi 190 triệu đồng để "đút lót" đoàn kiểm tra. Ông Phong, Trung, Long nhận số tiền tương tự.

Tại nhà máy MediaPhar, Mạnh cũng 2 lần phải chi tiền cho đoàn kiểm tra, lần đầu 180 triệu, lần thứ 2 là 210 triệu đồng. Ở 2 lần này, ông Phong nhận 100 triệu đồng, Trung 60 triệu đồng, Long 60 triệu đồng.

Theo kết luận, mặc dù 2 công ty thực hiện khắc phục qua loa, mang tính hình thức, đối phó, nhưng Cao Văn Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do 2 công ty gửi, không kiểm tra tính xác thực, rồi đề xuất lãnh đạo Cục ATTP cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty MediUSA và Công ty MediPhar.

Ngày 9/11/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Nhà máy MediPhar, lập biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm đối với Nhà máy MediPhar.

Quá trình hậu kiểm, đoàn phát hiện lỗi nên Mạnh đề nghị Cao Văn Trung bỏ qua. Trung đồng ý và yêu cầu Mạnh chi cho đoàn kiểm tra hậu kiểm 200 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Cao Văn Trung, Mạnh đã đưa cho Trung 200 triệu đồng (được đóng trong các phong bì của Công ty MediPhar), trong đó phong bì của ông Phong 50 triệu đồng, Trung 30 triệu đồng, Long 30 triệu đồng.

Sau đó, Trung đưa cho Phạm Thị Hương để đưa phong bì cho các cá nhân trên.

Kết quả, đoàn kiểm tra lập biên bản ngày 9/11/2022, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo vệ sức khỏe, ghi không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho và không có kiến nghị gì.

100 tấn thực phẩm chức năng giả

Ngày 26/4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Sản xuất, Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Công ty MediUS.

Nguyễn Năng Mạnh (Ảnh: Bộ Công an).

Trong 10 bị can bị khởi tố, có Nguyễn Năng Mạnh, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 4 cán bộ khác của Cục An toàn thực phẩm.

Theo Bộ Công an, năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 Công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương); Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức) đã thành lập và điều hành nhiều công ty để hợp thức hóa hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Các đối tượng thực hiện từ khâu nhập khẩu nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói bao bì và tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, Mạnh cho nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán (một sổ sách kế toán nội bộ và một sổ sách kê khai nộp thuế) để giảm số thuế phải nộp, gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Đối với các sản phẩm giả, các đối tượng cho in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu..., nhưng trên thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường. Về chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố.

Nhóm người tiêu dùng mà các đối tượng nhắm đến để bán sản phẩm chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em. Khi nghi ngờ bị điều tra, các đối tượng tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu, sản phẩm, đóng cửa nhà máy.

Số thực phẩm chức năng bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: CAND).

Khám xét tại các kho hàng và một số cơ sở kinh doanh, Bộ Công an thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại, được phân phối rộng rãi trên cả nước với tổng số thực phẩm chức năng thu giữ khoảng 100 tấn.