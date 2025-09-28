Nissan quyết “vượt khó”, nâng cấp mẫu sedan bán chạy đối đầu Corolla, Civic

Nối tiếp chuỗi động thái “thay máu” nhằm thoát khỏi những khó khăn tài chính, Nissan vừa trình làng Sentra 2026 đến khách hàng Bắc Mỹ. Sentra là sedan bán chạy thứ 4 tại Mỹ trong nửa đầu năm 2025 với hơn 85.500 chiếc, xếp sau đối thủ Toyota Corolla và Honda Civic.

Xe sẽ chính thức “lên sàn" vào cuối năm nay với 4 phiên bản, giá bán dự kiến tăng nhẹ so với mức khởi điểm 21.590-25.285 USD (khoảng 544-637 triệu đồng) (Ảnh: Nissan).

Bước sang thế hệ thứ 9, Sentra sở hữu đầu lẫn đuôi xe thiết kế lại theo hướng góc cạnh và hiện đại, trong khi thân xe không quá khác biệt so với bản tiền nhiệm. Cách làm của Nissan tương đồng với Toyota Camry hiện hành.

Nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ xe điện Nissan N7 tại Trung Quốc, bao gồm mặt ca-lăng V-motion đặc trưng vuông vức, đèn pha LED đa thấu kính thanh mảnh nối liền đèn định vị ban ngày kéo dài xuống dưới và hốc hút gió trung tâm mở rộng.

Đèn định vị ban ngày cùng các dải trang trí gợi liên tưởng đến “móng vuốt sư tử” trên xe Peugeot, có hiệu ứng chào mừng khi người dùng đến gần (Ảnh: Nissan).

Phía sau, hãng xe Nhật Bản trang bị đèn hậu LED mang đồ họa cầu kỳ, vắt ngang như trào lưu của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Sàn cốp hạ thấp cùng độ mở lớn giúp quá trình chất dỡ hành lý thuận tiện hơn trước.

Sự có mặt của mảng ốp màu đen đi kèm viền mạ crôm trên cột C tôn thêm vẻ trường xe của mẫu sedan cỡ trung. Cộng với những đường gân dập nổi, thân xe Sentra 2026 phần nào gợi liên tưởng đến Mazda6.

Ẩn sau la-zăng 16-18 inch là hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau trên mọi phiên bản. Đây là điểm cộng khi Corolla hay Hyundai Elantra, Kia K4 sử dụng treo sau thanh xoắn trên hầu hết các phiên bản.

Với chiều dài x rộng x cao đạt 4.656 x 1.816 x 1.450mm, đại diện nhà Nissan lớn hơn hẳn chiếc Toyota nhưng chưa thể sánh bằng mẫu Honda và các đối thủ Hàn Quốc. Trục cơ sở 2.705mm kém Civic 30mm.

Phiên bản SR cá tính với loạt điểm nhấn màu đen bóng, bộ mâm 18 inch độc quyền, cánh lướt gió nhô cao, cản sau tích hợp bộ khuếch tán không khí và ống xả sáng bóng (Ảnh: Nissan).

Khoang lái của Nissan Sentra đời thứ 9 là một bản nâng cấp đáng giá cả về độ hoàn thiện lẫn trang bị so với thế hệ cũ. Tâm điểm chú ý thuộc về vô-lăng hai chấu lạ mắt và cặp màn hình liền khối 12,3 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây.

Cụm điều khiển điều hòa tự động hai vùng chuyển từ dạng thuần cơ học sang cảm ứng hiếm thấy trong phân khúc. Vật liệu mềm được ứng dụng rộng rãi hơn, tăng trải nghiệm của người dùng.

Danh mục tiện nghi nổi bật còn có 8 loa Bose, đèn viền nội thất 64 màu, sưởi vô-lăng và hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói tự động và cửa sổ trời. Toàn bộ cổng sạc được cập nhật lên USB-C, song hành với sạc không dây lần đầu hiện diện trên mẫu xe gầm thấp.

Nissan khẳng định bộ ghế da nhân tạo TailorFit trên phiên bản cao cấp nhất cho “cảm giác giống da Nappa” (Ảnh: Nissan).

Về phương diện an toàn, tất cả các phiên bản sở hữu 10 túi khí và loạt tính năng trợ lái nâng cao (ADAS): kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng tự động, nhận diện biển báo giao thông, hệ thống phòng ngừa va chạm điểm mù,...

Riêng phiên bản “xịn” nhất có sẵn hệ thống hỗ trợ bán tự hành ProPILOT Assist, tự động tăng/giảm tốc và đánh lái trong điều kiện ùn tắc, giải tỏa áp lực cho tài xế.

Đáng tiếc, bên dưới nắp ca-pô vẫn là động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 198Nm, kết hợp với hộp số vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Chưa có dấu hiệu cho thấy nhà sản xuất sẽ đưa động cơ 1.5L tăng áp mạnh 201 mã lực của Rogue (tức X-Trail) hay động cơ hybrid “xe điện đổ xăng” e-Power lên mẫu sedan hạng C.

Khung xe và hệ thống treo được gia cố, góp phần cải thiện khả năng cách âm và độ ổn định của xe trong quá trình vận hành.

Nhà sản xuất cho biết đã hiệu chỉnh hộp số để phản hồi mượt mà, tự nhiên hơn (Ảnh: Nissan).

Tại Việt Nam, tình hình kinh doanh của Nissan hiện tại không mấy ấn tượng so với mặt bằng chung. Dải sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản bao gồm sedan hạng B Almera (489-569 triệu đồng), SUV hạng B Kicks e-Power (789-858 triệu đồng) và xe bán tải Navara (685-960 triệu đồng).

Những người am hiểu về ô tô tại Việt Nam nhận định rằng việc thiếu đột phá, nổi bật trong phân khúc, nguồn cung hạn chế cùng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ hạn chế khiến các mẫu xe Nissan gặp khó tại nước ta, thường xuyên cần khuyến mại lớn.

Đơn cử nhiều đại lý chào bán phiên bản tầm trung (V) của Almera với mức giảm tối đa 40 triệu đồng cho xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025), thậm chí lên đến 80 triệu đồng cho xe VIN 2024. Sau ưu đãi, giá thực tế còn 449-489 triệu đồng, ngang giá khởi điểm ưu đãi của Toyota Vios hay Honda City.