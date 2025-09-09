Không gian trải nghiệm thương hiệu Volvo tại "Ngày hội bình yên"

“Ngày hội bình yên” là chương trình quy mô lớn do Bộ Công An thực hiện, với nhiều hoạt động biểu diễn, triển lãm, trải nghiệm đặc sắc, mở cửa tự do cho khách tham quan. Một số hoạt động của ngày hội như: Triển lãm công nghệ cao đa giác quan tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ; các hoạt động hướng dẫn người dân trải nghiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, phòng cháy, chữa cháy; xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo; tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và cách phòng, chống tội phạm, trải nghiệm thể lực, trưng bày triển lãm tranh, ảnh...

Xuyên suốt sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố và những tiết mục hòa quyện giữa âm nhạc và câu chuyện 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và Quốc khánh 2/9.

Với không gian trưng bày tối giản gần gũi với thiên nhiên, tông màu tinh tế và bố cục “lagom” (vừa đủ) đưa triết lý “Lấy con người làm trung tâm” đến gần công chúng: khách tham quan trực tiếp khám phá các hệ thống an toàn đặc trưng của Volvo, trải nghiệm mẫu XC90 Plug-in Hybrid và cảm nhận phong cách sống Bắc Âu đề cao tính bền vững ngay giữa lòng phố cổ.

Bên cạnh hoạt động check-in (chụp ảnh) cùng quà tặng ngọt mát từ thương hiệu, khu vực trưng bày Volvo mang đến những thông điệp thiết thực, truyền cảm hứng về hành trình di chuyển có trách nhiệm, cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa hiệu suất và an toàn; đồng thời tạo một “khoảng thở” giữa nhịp sự kiện sôi động để mỗi vị khách có thể kết nối với thiên nhiên và những người thân yêu, đúng tinh thần For Life (Vì cuộc sống) mà Volvo theo đuổi.

Xuất hiện giữa thủ đô, hòa nhịp cùng văn hóa và nhịp sống Hà Nội, Volvo không chỉ mang đến những mẫu xe mới nhất mà còn mong muốn lan tỏa thông điệp an toàn, những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động tương tác tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, để mỗi khoảnh khắc cùng thương hiệu đều trở nên ý nghĩa.

Ngoại thất của Volvo XC90 mang đặc trưng của thiết kế Scandinavian đương đại. Cụm đèn LED Thor Hammer cho khả năng tự điều chỉnh góc chiếu thông minh, cụm đèn hậu vẫn giữ được nét truyền thống với đường cong chạy dọc lên nóc đuôi xe, tạo một góc bo ấn tượng khi nhìn từ phía sau.

Volvo XC90 sở hữu lưới tản nhiệt mạ chrome cứng cáp kết hợp với thanh kép đôi. Hệ thống cảm biến và nhiều rada hỗ trợ người lái khi gặp trường hợp khẩn. Cản sau được trang bị thêm chi tiết nẹp crom thay cho ốp ống xả kép trước đây, nhấn mạnh nét đặc trưng của dòng xe Hybrid.

Ghế được bọc da Fine Nappa cao cấp có đục lỗ thoáng khí làm mát, riêng hàng ghế trước chỉnh được 8 hướng với các chức năng nâng đỡ đùi, đệm lưng và đệm hông. Ghế hành khách phía sau với không gian rộng rãi, điều hòa cảm ứng, có màn che chống nắng, ghế di chuyển lên xuống dễ dàng và thuận tiện.

Cửa sổ trời toàn cảnh thoáng đãng, cốp xe rộng rãi với tổng thể tích lên đến 2.500 lít nếu gập hai hàng ghế sau lại, cửa cốp sau có chế độ chống kẹt. Ngoài ra phía sau còn có nút thông minh nâng gầm và hạ gầm thuận tiện cho việc vận chuyển đồ đạc lên xuống xe.

Bên cạnh đó hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins 19 loa với công suất 1.410 watt tạo nên không gian sống động như một nhà hát hòa nhạc có thể làm hài lòng những người yêu thích âm nhạc. Bowers & Wilkins trên mẫu xe XC90 có 4 tùy chỉnh âm thanh: Phòng thu (Studio), Sân khấu (Stage), Hội trường hòa nhạc (Concert Hall), CLB Jazz (Jazz Club) cho giai điệu âm thanh đúng theo sở thích của từng cá nhân.

Hệ thống loa B&W với Tweeter–on-Top, trang bị tiêu chuẩn trên Volvo XC90 và là tùy chọn yêu thích của chủ nhân các dòng xe Volvo. Kết hợp với các loa vệ tinh được sắp xếp chi tiết và khoa học, loa Tweeter-on-top không những mang lại âm thanh vượt trội, mà còn là chi tiết trang trí tinh xảo cho khoang nội thất thêm tinh tế.

Điểm nhấn trên XC90 phiên bản Recharge chính là khối động cơ T8 Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 462 mã lực (HP) cùng khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ chỉ trong 5,3 giây. Mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt. Người lái sẽ cảm nhận sự êm ái trong mọi hành trình.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không làm cho cảm giác lái trở nên đơn điệu. Người lái còn có thể chủ động can thiệp chi tiết tới hệ thống vận hành như hệ dẫn động, hệ thống treo, vô-lăng, điều hòa và điều tiết nhiên liệu với 5 chế độ lái (Drive Mode) đa dạng.

Hybrid (Chế độ lái cho phép sử dụng kết hợp hoặc riêng động cơ điện hay động cơ đốt trong), Pure (Chế độ lái thuần điện, sử dụng động cơ điện hoàn toàn, cho hiệu suất tiết kiệm tối ưu), Off-Road (Chế độ vượt địa hình giải quyết những địa hình khó, hiểm trở, phức tạp), Constant AWD (Chế độ tối ưu khả năng bám đường với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, động cơ xăng toàn thời gian, động cơ điện hỗ trợ tăng mô-men xoắn), Power (Chế độ vận hành thể thao cho phép vận hành triệt để hiệu suất và gia tốc tối đa mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, hệ thống treo hạ trọng tâm thân xe giúp tối ưu hệ số cản gió).

Pin Lithium-ion được đặt giữa giúp hạ trọng tâm thân xe, mang đến sự ổn định khi vận hành. Phạm vi vận hành thuần điện lên đến 77km là giải pháp hữu hiệu để chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thay thế hoàn toàn bằng điện. Đảm bảo lộ trình phát triển ô tô vận hành thuần điện đúng như mục tiêu đã đặt ra của Volvo.

Mức giá niêm yết bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Giá niêm yết bao gồm gói dịch vụ 5 năm bảo hành, 3 năm bảo dưỡng.

Thiết kế: Tuấn Huy

Nội dung: Trường Thịnh

09/09/2025 - 10:00