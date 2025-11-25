Lật ghe trong lũ, xót xa 2 học sinh là chị em ruột tử vong thương tâm

Hai chị em ruột tử nạn thương tâm trong lũ

Ngày 25/11, thầy Phạm Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Duẩn (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo thầy Khoa, nhà trường nằm tại khu vực thuộc vùng trũng nên khi nhận tin mưa lũ, trước khi cho học sinh nghỉ học, nhà trường luôn tuyên truyền vận động xuyên suốt việc ứng phó với lũ. Tuy nhiên, trận mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng của nhà trường.

Người mẹ gục ngã khi cùng lúc mất đi hai người con trong mưa lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài thiệt hại khiến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học... bị hư hỏng, có 43 nhà ở của các giáo viên bị ngập, Trường Tiểu học và THCS Lê Duẩn còn nhận tin báo về việc hai học sinh là em Nguyễn Lê Anh Thư (12 tuổi, học lớp 7) và Nguyễn Đức Thiện (6 tuổi, lớp 1) là chị em ruột đều tử vong trong lũ.

"Tôi có 8 năm công tác ở trường Lê Duẩn nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lũ nào kinh hoàng như vậy. Trường tôi rất đau đớn khi mất cùng lúc 2 học sinh trong lũ dữ", thầy Khoa nói.

Nhà trường cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và nhiều đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình của 2 học sinh.

Người mẹ khóc nấc khi có người đến thăm hỏi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo thầy Khoa, sau khi khắc phục cơ bản cơ sở vật chất, dự kiến trường sẽ cho học sinh quay trở lại học tập vào thứ hai tuần tới.

"Đối với các học sinh không còn sách vở, dụng cụ học tập, trường đã báo cáo lên Sở để chủ động có hỗ trợ cho các em", Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Duẩn cho hay.

Bố mẹ ở TPHCM về không kịp... gặp con lần cuối

Cả 2 chị em Anh Thư và Thiện sinh sống cùng bà ngoại tại thôn Phú Thịnh (xã Tuy An Đông), do gia cảnh khó khăn, bố mẹ của các em đều đi làm thuê ở TPHCM.

Chiều 19/11, nước lũ lên nhanh bất ngờ, bà Quang (bà ngoại của em Anh Thư và Thiện) vội vàng gọi người thân đến đón 2 cháu của mình đến nơi tránh trú an toàn trước. Tuy nhiên, khi chiếc ghe vừa rời nhà một đoạn, bất ngờ gặp dòng nước chảy xiết khiến ghe lật úp.

Chính quyền địa phương đến động viên, chia sẻ mất mát với gia đình anh Duy (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dù người thân và cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 21/11, thi thể của 2 chị em được tìm thấy cách nhà khoảng 500m trong một bụi cây; thi thể người dượng cũng được tìm thấy gần đó.

Nhận tin báo các con gặp nạn, vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh và chị Lê Thị Trà My vội vàng bắt xe khách về quê. Quãng đường xa, đường kẹt liên tục vì thiên tai, vợ chồng anh như "ngồi trên lửa".

Về đến nhà, cả 2 vợ chồng ngã quỵ trước sự ra đi đầy đau đớn của con mình. Do quá đau lòng, chị My khóc, gào tên con đến kiệt sức, nằm bệt trước bàn thờ của 2 con. Thấy người lạ vào hỏi thăm, người phụ nữ chỉ biết lắc đầu và bật khóc.

Anh Nguyễn Văn Triệu (lực lượng cứu hộ phường Sông Cầu) cho biết bản thân anh vẫn áy náy khi không cứu kịp 2 cháu nhỏ.

"Nước lũ lên quá nhanh, ca nô di chuyển vô cùng khó khăn, chúng tôi vừa kịp đưa 2 hộ dân ra ngoài an toàn, quay lại đã không kịp cứu các cháu", anh Triệu day dứt.

Ngồi lặng trước nhà, anh Nguyễn Duy Thanh bần thần khi mới vài hôm trước các con còn gọi video vui vẻ qua điện thoại với bố mẹ, giờ đây đã không còn.

Trước mất mát của vợ chồng anh Duy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể cùng nhiều người dân đã đến động viên, chia sẻ với gia đình.