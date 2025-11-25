Dự kiến đóng cửa sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng 6 tháng để sửa chữa

Ngày 25/11, trong cuộc làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan về dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV sớm có báo cáo chính thức ngày đóng cửa sân bay, chốt thời gian mở cửa sau khi hoàn tất công tác sửa chữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Đại diện chủ đầu tư, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương có tổng giá trị đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án nhằm sửa chữa các hạng mục đường cất hạ cánh, hệ thống thoát nước, hạ tầng đảm bảo kỹ thuật bay.

Đại diện ACV thông tin, trước đây, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đóng cửa sân bay để thi công công trình từ tháng 11/2025, nhưng sau đó đã điều chỉnh thời gian, chuyển qua tháng 3/2026.

Theo đại diện ACV, đơn vị dự kiến đóng sân bay từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2026 để thi công, đây là quãng thời gian Lâm Đồng bước vào mùa khô, thuận lợi cho việc sửa chữa. Mặt khác, giai đoạn này thời tiết đẹp, Lâm Đồng không bị ảnh hưởng mưa gió, không bị sạt lở nên đảm bảo phương tiện lưu thông đường bộ.

“Chúng tôi dự kiến đóng cửa sân bay vào ngày 4/3/2026 để thi công và sẽ hoàn thành trước 31/7/2026. Sau khi sửa chữa, ACV bay hiệu chuẩn và mở cửa sân bay trở lại từ ngày 1/9/2026. Chúng tôi cam kết hoàn thành sửa chữa nhanh nhất có thể”, đại diện ACV trình bày tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Một góc sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, kỳ nghỉ lễ 2/9 là một trong những khoảng thời gian quan trọng đối với địa phương, lượng khách du lịch lớn.

Do vậy, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV sớm hoàn thiện công tác thi công, bay hiệu chuẩn để có thể mở cửa sân bay phục vụ người dân, du khách trước ngày 25/8/2026.

Trước đề nghị trên, đại diện ACV cho rằng, khoảng cách thời gian không quá lớn nên đơn vị sẽ cố gắng đáp ứng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết, việc thi công sửa chữa sân bay Liên Khương nhanh ngày nào sẽ tốt ngày đó. Do vậy, ông đề nghị ACV nhanh chóng chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và triển khai ngay công tác chuẩn bị thi công.

Ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV có báo cáo chính thức về ngày đóng và mở cửa sân bay Liên Khương gửi tỉnh Lâm Đồng để địa phương triển khai các hoạt động về du lịch, thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm báo cáo ngày đóng sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, vào tháng 7/2024, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho phép đầu tư vào dự án sửa chữa sân bay Liên Khương. Đề xuất này nhằm nâng cấp đường băng hiện hữu để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Sân bay Liên Khương, cách trung tâm Đà Lạt gần 30km, được người Pháp xây dựng từ năm 1933.

Đến tháng 6/2024, sân bay này đã được công nhận là Cảng Hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. Sân bay Liên Khương là cửa ngõ quan trọng, đóng góp lớn vào thành công ngành du lịch Lâm Đồng.

Sân bay có nhà ga hành khách dùng chung cho khách nội địa và quốc tế, đã bố trí thêm các khu vực phục vụ khách quốc tế như: hải quan, công an cửa khẩu, xuất nhập cảnh.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay sẽ giữ nguyên nhà ga hành khách T1 với công suất 2 triệu khách/năm, đồng thời xây dựng nhà ga hành khách T2 với công suất 3 triệu khách/năm để phục vụ các chuyến bay quốc tế.