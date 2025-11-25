Bộ Công an giới thiệu vòng đeo tay giám sát người cai nghiện ma túy

Công nghệ hỗ trợ quản lý người sau cai nghiện

Chiều 25/11, trước Quốc hội, Bộ Công an lần đầu giới thiệu thiết bị giám sát điện tử dành cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai. Thiết bị được kỳ vọng trở thành một phần quan trọng trong hệ thống quản lý, nhằm giải quyết bài toán giám sát hơn 300.000 người thuộc các nhóm liên quan đến ma túy trên cả nước hiện nay.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết ngành công nghiệp an ninh nhiều năm trăn trở trước tình trạng người sau cai khó quản lý, dễ tái nghiện và phát sinh hành vi vi phạm. Từ thực tế đó, các đơn vị kỹ thuật trong ngành đã nghiên cứu và phát triển vòng đeo tay thông minh, tích hợp nhiều công nghệ giám sát hiện đại. Thiết bị do Việt Nam tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ và quản lý dữ liệu.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu trước Quốc hội chiều 25/11 (Ảnh: Media QH).

Vòng đeo tay có kích thước nhỏ gọn, tích hợp cảm biến sinh học, hệ thống định vị GPS, vật liệu an toàn, chống tháo gỡ, chống nước, chống va đập, có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường. Đây là thiết bị vừa phục vụ giám sát cư trú, vừa theo dõi sức khỏe người đeo - yếu tố quan trọng trong quá trình cai nghiện và phục hồi.

Theo Bộ Công an, mọi hành vi cố tình phá hoại hoặc tháo bỏ thiết bị sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu thu thập được truyền về hệ thống quản lý theo thời gian thực 24/7. Khi người đeo rời khỏi nơi cư trú hoặc di chuyển đến các điểm nóng về ma túy, hệ thống sẽ cảnh báo ngay cho lực lượng chức năng.

Không chỉ theo dõi vị trí, thiết bị còn phân tích dữ liệu để phát hiện tụ tập bất thường, nhận diện những khu vực có nguy cơ hình thành điểm tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Tính năng "chấm điểm tuân thủ" hỗ trợ phân loại từng đối tượng, giảm áp lực giám sát thủ công cho cán bộ cơ sở.

Ứng dụng AI giúp đánh giá trạng thái tâm lý, nhận diện mức độ căng thẳng và phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm như sốc thuốc, từ đó gửi cảnh báo tức thời. Đây là chức năng được đánh giá có thể cứu người đeo trong nhiều tình huống khẩn cấp.

Giảm tái nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập

Một điểm mới đáng chú ý là thiết bị được thiết kế mang yếu tố nhân văn, giúp người đeo cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt. Vòng có nhiều màu sắc, kiểu dáng hiện đại, không gây cảm giác kỳ thị - điều mà Bộ Công an cho rằng rất quan trọng để tránh tâm lý tự ti và thúc đẩy quá trình hòa nhập cộng đồng.

Cơ chế sạc kẹp thông minh cho phép người dùng vừa sạc vừa làm việc, kể cả trong môi trường ẩm ướt hoặc lao động chân tay, hạn chế tối đa gián đoạn thu thập dữ liệu. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người đeo có thể theo dõi các chỉ số sức khỏe của chính mình, nâng cao ý thức và tinh thần tuân thủ pháp luật.

Hiện Bộ Công an dự kiến có khoảng 100.000 người sẽ thuộc diện áp dụng biện pháp giám sát điện tử sau khi Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực. Việc áp dụng thiết bị này được đánh giá là góp phần giải quyết đồng thời ba mục tiêu trong phòng, chống ma túy: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

Nhờ đó, thiết bị được kỳ vọng giúp kéo giảm tội phạm hình sự hằng năm, mang lại hiệu quả kép: vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa giữ vững an ninh trật tự.

Dự kiến có khoảng 100.000 người thuộc diện áp dụng biện pháp giám sát điện tử (Ảnh: Media QH).

Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết bị, không áp dụng tràn lan mà chỉ triển khai với những nhóm đối tượng phù hợp nếu được Quốc hội cho phép.

"Chúng tôi mong muốn có thêm công cụ để làm tốt hơn công tác quản lý người sau cai, khắc phục những hạn chế của các phương thức truyền thống", đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.