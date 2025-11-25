Vì sao hơn 70 tấn cá diêu hồng chết bất thường ở Cần Thơ?

Trước đó, ngày 30 và 31/10, hàng trăm tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè trên rạch Cái Cui (xã Châu Thành) và rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) đã chết hàng loạt, gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng cho các hộ nuôi.

Tổng cộng có 8 hộ nuôi với 19 lồng/bè bị thiệt hại, với sản lượng thiệt hại ước tính lên đến 74,3 tấn. Tỷ lệ cá chết dao động từ 40% đến 100% số cá trong lồng/bè, chủ yếu là cá điêu hồng có kích cỡ lớn từ 800 gram/con đến 1,6kg/con.

Kết quả phân tích từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, mẫu cá chết không bị nhiễm vi rút hoặc ký sinh trùng. Các chỉ tiêu mẫu nước khác đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan lại ghi nhận ở mức thấp, dao động chỉ từ 1,5mg/l đến 1,8mg/l.

Cá diêu hồng chết hàng loạt ở Rạch Cái Cui (Cần Thơ) (Ảnh: Nhật Linh).

Theo báo cáo, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến tình trạng thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Mặc dù báo cáo ghi nhận không có thêm cá chết vào ngày 1 và 2/11, nhưng theo ghi nhận thực tế, hiện tượng cá chết rải rác vẫn tiếp diễn sau đó.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND xã Châu Thành và phường Hưng Phú kịp thời thông tin về nguyên nhân cá chết đến người dân.

Đồng thời, Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát thiệt hại, nghiên cứu chính sách và tham mưu UBND TP xem xét hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân tái sản xuất.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra môi trường thông qua hệ thống quan trắc tự động tại Rạch Bến Bạ và Rạch Cái Cui, và phân tích thêm các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.