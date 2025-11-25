Vàng tăng dù USD lên đỉnh, thị trường đặt cược Fed hạ lãi suất

Mở cửa phiên 25/11, thị trường kim loại quý sôi động trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên 4.141,49 USD/ounce - mức cao nhất kể từ 14/11. Đà hồi phục nối tiếp phiên đầu tuần, khi giá kim loại quý bật mạnh 1,8%. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng tăng 1,1%, đạt 4.139,10 USD/ounce.

Thông thường, vàng và USD vận động ngược chiều. Nhưng tuần này, quy luật ấy tạm thời “lỗi nhịp”. Chỉ số USD Index (DXY) vẫn quanh vùng cao nhất 6 tháng, nhưng vàng vẫn tăng tốc - dấu hiệu cho thấy thị trường đang đặt cược mạnh mẽ vào chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed.

Tâm điểm nằm ở các phát biểu mang thiên hướng “bồ câu” từ quan chức Fed. Thống đốc Christopher Waller cho rằng thị trường lao động Mỹ đã đủ yếu để Fed cân nhắc hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12. Chủ tịch Fed New York John Williams cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh lãi suất “trong ngắn hạn”.

Những tín hiệu này lập tức khuấy động kỳ vọng thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 đã tăng vọt lên 81%, từ mức 40% chỉ một tuần trước.

Trong môi trường lãi suất giảm, vàng, tài sản không sinh lợi, thường hưởng lợi khi lợi suất thực đi xuống và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Vàng tăng giá khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 (Ảnh: CNBC).

Ông Kelvin Wong, chuyên gia cấp cao tại OANDA, đánh giá động lực chính thúc đẩy vàng tăng trong ngắn hạn là sự đổi chiều nhanh chóng trong kỳ vọng lãi suất. Tuy vậy, ông cảnh báo nhà đầu tư nên theo dõi sát các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là tiêu dùng và thị trường lao động Mỹ. “Câu hỏi lớn là: Lo ngại suy giảm cầu có lấn át vấn đề lạm phát dai dẳng hay không?”, ông Wong nói.

Thị trường tuần này cũng đang “nín thở” chờ loạt số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn do nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ là những mảnh ghép cuối cùng để làm rõ lộ trình chính sách của Fed trong giai đoạn cuối năm. Trong đó, bán lẻ tháng 9 được dự báo giảm tốc khi người tiêu dùng dần kiệt sức trước lạm phát kéo dài.

Một bộ phận chuyên gia vẫn thận trọng. Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia của Pepperstone Group, nhận định lộ trình hạ lãi suất của Fed còn nhiều biến số, khiến xu hướng của vàng trong thời gian tới khó tạo đột phá mạnh. Theo ông, kim loại quý khả năng cao sẽ dao động tích lũy quanh vùng giá hiện tại, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch hai chiều thay vì xu hướng tăng nóng.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều tranh cãi, 2025 vẫn là một năm thăng hoa của thị trường vàng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 56%, được “tiếp sức” bởi hàng loạt yếu tố bất định: Căng thẳng địa chính trị leo thang, rủi ro tài khóa tại nhiều nền kinh tế và thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Trước đó, vào tháng 10, vàng từng lập đỉnh lịch sử mới khi vượt 4.380 USD/ounce. Hiện thị trường được đánh giá là đang trong giai đoạn nghỉ - tích lũy sau chuỗi tăng mạnh kéo dài.

Diễn biến tích cực không chỉ dừng ở vàng. Giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 51,43 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,7% lên 1.553,65 USD/ounce, trong khi palladium nhích 0,3%, lên 1.399,96 USD/ounce.