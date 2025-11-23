Honda CR-V e:HEV RS “đội giá” tới 50 triệu tại đại lý trước thềm lắp ráp

Honda Việt Nam xác nhận, CR-V e:HEV RS sẽ là mẫu xe hybrid đầu tiên được hãng xe Nhật lắp ráp tại nước ta, dự kiến ra mắt ngay sau Tết Nguyên Đán 2026. Cùng với thông tin này, lượng xe CR-V e:HEV RS tại đại lý đã không còn dư dả, nhiều nơi chỉ còn 1-2 chiếc, dẫn đến tình trạng “bia kèm lạc”.

Đó cũng là lý do mẫu xe này không còn được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, nhiều đại lý đã hết xe màu trắng, đa phần chỉ còn màu xám và xanh nhưng nếu muốn mua, khách hàng được yêu cầu mua thêm một gói phụ kiện.

“Gói lạc” mua kèm Honda CR-V e:HEV RS có sự chênh lệch tùy nơi. Một số đại lý ở khu vực miền Trung cho biết khách hàng cần chi thêm khoảng 30-35 triệu đồng. Trong khi tại Hà Nội, chi phí có thể lên tới 50 triệu đồng, bằng giá “lạc” của mẫu xe này hồi mới ra mắt vào cuối năm 2023.

Honda CR-V e:HEV RS hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù được chuyển sang lắp ráp trong nước, nhưng Honda CR-V e:HEV RS có thể sẽ không được chốt giá rẻ như kỳ vọng của một số người dùng. Theo thông tin từ một sự kiện nội bộ của đại lý, bản lắp ráp của CR-V e:HEV RS sẽ “cùng tầm giá” với bản nhập khẩu, có khả năng giữ nguyên ở mức 1,259 tỷ đồng.

Ngoài ra, mẫu xe này sẽ được bổ sung thêm một bản thấp hơn (e:HEV L), dự kiến chênh lệch tối thiểu 50 triệu đồng so với biến thể e:HEV RS. Hiện tại, Honda Việt Nam đang lắp ráp 3 phiên bản thuần xăng của CR-V, gồm: G (1,029 tỷ đồng), L (1,099 tỷ đồng) và L AWD (1,250 tỷ đồng).

Trang bị của Honda CR-V e:HEV L 2026 chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ không khác biệt nhiều so với các bản L hiện hành. Hiện tại, CR-V e:HEV RS đang có một số “option” cao cấp hơn, như: cửa sổ trời, đèn viền nội thất, màn hình giải trí 9 inch (bản khác dùng màn 7 inch) và 12 loa Bose.

Có thông tin Honda CR-V e:HEV sẽ sử dụng phím bấm chuyển số thay vì cần gạt truyền thống như bản nhập khẩu hiện hành, tương tự phiên bản trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Ảnh: Honda).

Gói công nghệ an toàn Honda Sensing nhiều khả năng sẽ tiếp tục hiện diện trên các phiên bản hybrid này, gồm các tính năng như: ga tự động thích ứng, đèn chiếu sáng thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh giảm thiểu va chạm…

Về khả năng vận hành, Honda CR-V e:HEV được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L (146 mã lực, 183Nm) và hai mô-tơ điện (181 mã lực), tạo ra công suất kết hợp 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 335Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Trong 3 mẫu xe hybrid đang được Honda Việt Nam phân phối, CR-V e:HEV là sản phẩm bán chạy nhất, dù có giá bán đắt nhất. Sau 10 tháng đầu năm, mẫu xe này ghi nhận lũy kế doanh số đạt 1.736 chiếc, thậm chí có tháng bán chạy nhất nhóm xe “xăng lai điện” tại Việt Nam.