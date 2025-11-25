Black Friday: Bảo Tín Minh Châu ưu đãi tới 40% cho hàng nghìn mẫu trang sức cuối năm

Nhu cầu mua trang sức tăng tốc, Black Friday trở thành “điểm hẹn” săn ưu đãi

Những năm gần đây, ngày hội mua sắm Black Friday đã trở thành sự kiện được người tiêu dùng Việt Nam mong chờ bậc nhất. Không chỉ điện thoại, quần áo hay đồ gia dụng, mặt hàng trang sức vàng bạc đá quý cũng ghi nhận sức mua tăng đột biến trong dịp này, nhất là khi cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp, tặng quà và tích trữ tài sản tăng cao.

Đến hẹn lại lên, từ giữa tháng 11, các cửa hàng trang sức luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều người chọn mua vàng để lấy lộc đầu năm, sắm nhẫn cưới cho mùa cưới sắp tới, hoặc chọn những món trang sức tinh xảo làm quà biếu tặng ý nghĩa trong dịp lễ, Tết.

Nắm bắt xu hướng ấy, thương hiệu vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, với hơn 36 năm uy tín trên thị trường, triển khai chương trình khuyến mãi lớn nhất năm nhân dịp Black Friday, kéo dài trong 3 ngày từ 27/11 đến 29/11, áp dụng đồng loạt tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Với mức giảm tới 40%, Bảo Tín Minh Châu kỳ vọng đem đến cơ hội mua sắm tiết kiệm, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường trang sức trong thời điểm mua sắm bận rộn nhất năm.

Ưu đãi hiếm có: Giảm 40% tiền công chế tác, 10% giá nhiều dòng trang sức

Trong 3 ngày (27-29/11), tất cả cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đồng loạt triển khai ưu đãi Black Friday với nhiều ưu đãi lớn dành cho các dòng trang sức phổ biến.

Đáng chú ý nhất là mức giảm tới 40% tiền công chế tác đối với trang sức Vàng Rồng Thăng Long, dòng sản phẩm vàng 24K của Bảo Tín Minh Châu. Nhờ ứng dụng công nghệ chế tác 3D, 5D và CNC hiện đại, trang sức Vàng Rồng Thăng Long có độ cứng cao, ít hao hụt theo thời gian, đây là sản phẩm được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn cho cả nhu cầu làm đẹp và tích trữ tài sản.

Nhân dịp Black Friday 2025, trang sức kim cương của Bảo Tín Minh Châu sẽ có mức ưu đãi giảm giá tới 10% - mức hiếm có trên thị trường (Ảnh: BTMC).

Trang sức kim cương thiên nhiên đồng loạt giảm 10% giá bán. Mỗi viên kim cương tại Bảo Tín Minh Châu đều đạt tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt 6C (trọng lượng, độ trong suốt, màu sắc, giác cắt, giá trị và chứng nhận), kèm giấy kiểm định quốc tế GIA danh tiếng. Giảm giá 10% dịp Black Friday là mức ưu đãi hiếm có trong năm đối với mặt hàng kim cương tại Bảo Tín Minh Châu.

Trang sức gắn đá ngọc quý mang thiết kế thẩm mỹ cao, giấy kiểm định rõ ràng (Ảnh: BTMC).

Các mẫu trang sức gắn đá quý tự nhiên như Ruby, Emerald, Sapphire… cũng được giảm giá tới 10%, đều có giấy kiểm định rõ ràng, phù hợp làm quà tặng mang ý nghĩa may mắn và thẩm mỹ cao.

Dòng trang sức phong cách Ý, vốn nổi bật với thiết kế tinh tế, trọng lượng nhẹ (chỉ từ 0,2 chỉ), ứng dụng công nghệ hàn laser và đúc chân không Gallobi (Ý), cũng được áp dụng mức giảm 10% giá bán.

Trang sức phong cách Ý có thiết kế tinh tế, phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng (Ảnh: BTMC).

Riêng với các cặp đôi chuẩn bị cưới vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Bảo Tín Minh Châu vừa ra mắt bộ sưu tập nhẫn cưới mới với kiểu dáng trẻ trung, giá chỉ từ 6 triệu đồng/đôi. Ưu đãi 10% giúp các cặp đôi có thêm lựa chọn cho mùa cưới sắp tới.

Trang sức bạc nguyên chất Ag99.9 và bạc nghệ thuật Ag92.5–95.0 đính đá thời trang cũng tham gia chương trình khuyến mãi với mức giảm tới 10%, giá khởi điểm chỉ từ 700.000 đồng, trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ và những khách hàng tìm quà tặng nhỏ mà tinh tế dịp Giáng sinh, năm mới.

Ra mắt hàng nghìn mẫu trang sức mới, đón nhu cầu mua sắm lễ hội

Cùng với chương trình giảm giá, Bảo Tín Minh Châu tung ra thị trường hàng nghìn mẫu trang sức mới dành riêng cho mùa lễ hội cuối năm, từ dây chuyền, lắc tay, bông tai kim cương lấp lánh đến các thiết kế đá màu rực rỡ và trang sức phong cách Ý hiện đại, tối giản.

Điểm chung của các bộ sưu tập là sự kết hợp giữa công nghệ chế tác tiên tiến và đường nét tinh xảo giúp sản phẩm giữ độ sắc nét, bền và nhẹ hơn, tạo trải nghiệm thoải mái cho người đeo. Những cải tiến này đặc biệt phù hợp với khách hàng trẻ, vốn chú trọng cả tính thẩm mỹ và tiện dụng, vừa dễ phối đồ, đeo hàng ngày mà vẫn nổi bật trong các buổi tiệc cuối năm.

Đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao, Bảo Tín Minh Châu cũng nhận đặt thiết kế riêng, khắc tên, khắc ngày kỷ niệm hoặc chế tác theo yêu cầu.

Bảo Tín Minh Châu có dòng trang sức nam, hài hòa giữa vẻ đẹp nam tính và tinh thần thẩm mỹ hiện đại (Ảnh: BTMC).

Sẵn sàng phục vụ lượng khách kỷ lục

Dự báo lượng khách trong 3 ngày 27-29/11 sẽ tăng mạnh, Bảo Tín Minh Châu đã tăng cường nhân sự, đồng thời bổ sung nguồn hàng lớn để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu sản phẩm.

Với những ưu đãi sâu nhất trong năm và hàng loạt mẫu mã mới đẹp mắt, Black Friday 2025 tại Bảo Tín Minh Châu là “cơ hội vàng” để người tiêu dùng sắm trang sức vừa đẹp, vừa giữ giá trị tích lũy lâu dài, đồng thời chuẩn bị những món quà ý nghĩa cho mùa lễ hội sắp tới.

Để trải nghiệm ưu đãi và xem trực tiếp sản phẩm, khách hàng có thể tới hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội tại:

Địa chỉ: số 15, số 29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng và số 139 Cầu Giấy

Hotline tư vấn miễn phí: 1800 58 58 99

Website: https://btmc.vn/

Fanpage: Bảo Tín Minh Châu (tích xanh)

Tiktok: baotinminhchau1989 (tích xanh)

Zalo: Bảo Tín Minh Châu (tích vàng)